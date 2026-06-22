El legado vivo de Carlos Colorado

La Internacional Sonora Santanera consolida fenómeno taquillero de “Perfume de Gardenia”

Con arreglos magistrales de Toño Méndez y un elenco estelar, la legendaria agrupación musical agota localidades cada fin de semana

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Por José Luis Montañez

La nostalgia, el ritmo tropical y el esplendor del teatro de revista en México han encontrado su punto de máxima expresión en el escenario del Gran Teatro San Rafael. En el centro de este fenómeno cultural y de taquilla se erige, con la solidez de su historia, la Internacional Sonora Santanera. La legendaria agrupación no solo musicaliza, sino que se convierte en el motor latente de la puesta en escena “Perfume de Gardenia”, donde interpretan una docena de sus más grandes e inmortales éxitos, transportando al público a la época de oro de la música afroantillana.

​El éxito arrollador de esta temporada, que agota localidades cada fin de semana en el emblemático recinto de la colonia Tabacalera, no es un hecho fortuito. Es el resultado directo de una trayectoria que comenzó en la década de los sesenta bajo la guía del maestro tabasqueño Carlos Colorado y que hoy, tras superar infinidad de retos, se mantiene vigente en el repertorio de los grupos musicales de primer nivel en México.

​Pilares de una herencia inquebrantable

​La humildad y el profundo conocimiento musical de Toño Méndez, pilar indispensable de la Internacional Sonora Santanera, han hecho que la agrupación que fundó el maestro Carlos Colorado siga de pie, conquistando los escenarios de primer nivel más exigentes del país. Méndez ha sabido resguardar la esencia del sonido original: ese juego característico de trompetas, percusiones y voces que forma parte del ADN de la cultura musical mexicana.

​Junto con el dinámico Arturo Ortiz, el maestro Méndez conduce los destinos de una organización musical que ha logrado sortear los cambios generacionales y las transformaciones de la industria. Su liderazgo no solo se traduce en la ejecución perfecta sobre el escenario, sino en la capacidad de adaptar su vasto repertorio a las exigencias de una megaproducción teatral de gran formato, demostrando por qué la Santanera sigue siendo una institución viva.

​El arreglo perfecto para una gran estrella

​Uno de los momentos más ovacionados y electrizantes de la noche ocurre cuando la gran estrella Rosa Gloria Chagoyán toma el escenario. Gracias al conocimiento y la experiencia musical de Toño Méndez, la actriz e intérprete logra una ejecución impecable de su icónico éxito “Baila como Juana la Cubana”, adaptado majestuosamente al estilo único de la Sonora Santanera.

​Este acoplamiento musical ha sido celebrado tanto por la crítica como por los conocedores de la industria. El cineasta y actor Rolando Fernández, esposo y manager de Rosa Gloria Chagoyán, calificó el arreglo musical que Toño Méndez realizó para este tema como una excelente pieza musical. “Es un genio el gran Toño”, afirmó Fernández al reconocer públicamente el trabajo técnico y la sensibilidad del director musical de la agrupación, destacando que el arreglo respeta la energía de la canción original, pero la eleva con la suntuosidad de los metales de la Sonora.

De los sesenta a la eternidad: El viaje de una institución musical

Para entender el impacto de la Internacional Sonora Santanera en el montaje actual de “Perfume de Gardenia”, es obligatorio repasar las páginas de una de las trayectorias más longevas y exitosas de la música popular en América Latina. La historia comenzó a escribirse a mediados de la década de los cincuenta en Barra de Santana, Tabasco, el lugar de origen del maestro Carlos Colorado Vera. Sin embargo, fue en el año de 1960 cuando la agrupación consolidó el nombre y el concepto que la llevarían a la inmortalidad, apadrinados en la Ciudad de México por el cómico Jesús Martínez “Palillo”.

Desde sus primeras grabaciones bajo el sello CBS Columbia, el grupo revolucionó el panorama tropical con un estilo único que fusionaba el mambo, el bolero, el chachachá y el danzón, pero con un sello distintivo: un imponente frente de trompetas y una percusión minuciosamente calculada que se alejaba del formato de las sonoras cubanas tradicionales. Éxitos tempranos como “La Boa” -que se convirtió en un himno intergeneracional-, “Perfume de Gardenia”, “Luces de Nueva York” y “Amor de Bohemia” no tardaron en colocarse en los primeros lugares de las listas de popularidad, musicalizando la vida cotidiana, los salones de baile y el cine de la época.

A lo largo de más de seis décadas, la agrupación ha resistido los embates del tiempo, las dolorosas pérdidas de sus integrantes originales -incluyendo la prematura partida de su fundador Carlos Colorado en 1986- y las inevitables mutaciones de la industria discográfica. Lejos de estancarse en la nostalgia, la organización musical ha sabido reinventarse sin perder su esencia, acumulando nominaciones al Grammy Latino, colaborando con los máximos exponentes del pop y el rock contemporáneo, y abarrotando recintos de la categoría del Auditorio Nacional. Su presencia hoy en el Teatro San Rafael no es una casualidad, sino la confirmación de que la Sonora Santanera no pertenece al pasado, sino al patrimonio vivo del espectáculo mexicano.

​Un elenco de primer nivel en la Tabacalera

​“Perfume de Gardenia” se ha consolidado como la producción más espectacular de la cartelera gracias a un elenco multiestelar que acompaña la música en vivo de la Internacional Sonora Santanera. El despliegue de talento actoral, dancístico y vocal revive el glamour de los grandes salones de baile de mediados del siglo XX.

​La puesta en escena cuenta con las actuaciones protagónicas de Aracely Arámbula en el papel de “Gardenia Peralta”, acompañada por David Zepeda. El reparto de primeros actores e intérpretes de gran trayectoria incluye a figuras de la talla de ​Lyn May, Rafael Inclán, Luis de Alba, César Évora, Jorge Salinas, Arturo Carmona, Elizabeth Álvarez, Alejandro Suárez, Julio Camejo y Kimberly Irene “La Más Preciosa”.

​Este ensamble de comediantes, villanos entrañables y vedettes históricas ofrece una experiencia nostálgica completa que hace honor a la tradición del teatro comercial mexicano.

El resurgimiento del gran teatro de revista

El éxito monumental que hoy se vive en la colonia Tabacalera no es una coincidencia, sino la consolidación de un concepto que revolucionó la forma de hacer teatro musical en México. Estrenada originalmente en 2010 bajo la producción de Omar Suárez, “Perfume de Gardenia” nació con la ambición de revivir las glorias de la época de oro del teatro de revista y los centros nocturnos de los años cincuenta, un formato que parecía extinto en la cartelera nacional. Desde sus primeras funciones, la obra impactó al público al romper con el esquema tradicional de los musicales importados de Broadway, apostando en su lugar por una narrativa profundamente arraigada en la nostalgia e identidad mexicana.

A lo largo de su historia, la producción ha trazado un recorrido impecable que abarca múltiples temporadas exitosas, giras nacionales que han abarrotado los teatros más importantes de la República y presentaciones en el extranjero. Entre sus mayores logros destaca haber reunido en un mismo escenario a las leyendas más grandes de la actuación, la comedia y el vedetismo en México, convirtiéndose en un escaparate de prestigio donde cada papel, por pequeño que sea, es cobijado por una primera figura. Su impacto en la cartelera ha sido definitivo: demostró que el público mexicano anhela espectáculos de gran formato con música totalmente en vivo, obligando a la industria teatral a elevar los estándares de producción en cuanto a vestuario, escenografía y despliegue técnico.

Más que una simple obra de teatro, “Perfume de Gardenia” se ha transformado en un fenómeno cultural y un imán turístico para la Ciudad de México. Al colocar a la Internacional Sonora Santanera como el corazón armónico de la historia, la puesta en escena trasciende la ficción para convertirse en un salón de baile monumental, donde cada función es un homenaje vivo al patrimonio musical del país y un recordatorio de por qué esta producción sigue siendo el rival a vencer en la taquilla teatral.

​Récord de taquilla en el corazón de la CDMX

​El Gran Teatro San Rafael, ubicado en la histórica colonia Tabacalera de la Ciudad de México, cuenta con un aforo de 1,600 espectadores. Fin de semana tras fin de semana, el recinto registra llenos totales, rompiendo récords de asistencia en la temporada actual.

​Las funciones se llevan a cabo los días viernes, sábado y domingo. Para el público interesado en asistir a este despliegue de música, baile y actuación, los boletos se pueden adquirir directamente en las taquillas del Gran Teatro San Rafael o a través del sistema Ticketmaster, recomendándose la compra anticipada debido a la alta demanda que registra la producción.