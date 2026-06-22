A medias, el transporte público mundialista en la CDMX

Falta de planeación

Además de retrasos en las obras y averías en las ya inauguradas, protestas afectaron rutas en el Centro Histórico

La renovación de transportes, como la Línea 2 del Metro y el Tren Ligero, por el Mundial de Futbol, enfrentan fallas, retrasos en obras, incluso algunas todavía no terminan.

De acuerdo con la Plataforma de Transparencia Mundial CDMX 2026, el Gobierno capitalino invirtió 8 mil 988 millones 880 mil 953 pesos para el sector de movilidad.

El medio que fue renovado fue el Tren Ligero, bautizado ahora como El Ajolote, que luego de su inauguración el pasado 11 de mayo, ha tenido —al menos— seis suspensiones en el servicio, generalmente con la parte que conecta con Xochimilco.

En el caso de la ruta que se habilitó del Metrobús, llamada Quetzalcóatl, para ir del AICM a la estación Amajac en Reforma, por los bloqueos en el Centro Histórico, no operó al 100%.

Además, en la Terminal 2, la estación del Metrobús aún no está concluida. La titular del organismo, Rosario Castro, indicó en su oportunidad que estaría lista durante la primera semana de junio, pero aclaró que los trabajos estaban a cargo del AICM.

En la zona en la que estará la estación -que se encuentra a un lado del paso de coches que lleva a la entrada principal de la T2- se ven a obreros concluyendo los trabajos de dicha estructura que funcionará para el arribo y descenso de usuarios. Por ello, se colocó la estación temporal en una salida de la T2, en donde se pudo observar a extranjeros quejándose porque no les decían cómo comprar o recargar la tarjeta de movilidad, aunado a que se les complicó llegar a abordar el autobús.

Los usuarios de las Líneas 0 y 14, puestas en operación a días de la inauguración del Mundial, carecen de orientación a los usuarios.

En la 0, que va de Metro Chapultepec al Estadio Olímpico Universitario, recorriendo las avenidas Revolución y Patriotismo, usuarios reportaron que tienen dificultad para hallar las unidades, pues éstas no están dentro del Cetram, sino afuera en avenida José Vasconcelos para abordar.

Mientras en el Trolebús Línea 14, pasajeros dijeron que ha sido beneficioso para vecinos de Santa Úrsula, aunque critican que tarde mucho en salir el transporte del Metro Universidad.

Trabajos inconclusos a 11 días del Mundial

A 12 días del arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026, diversas obras de remodelación y modernización en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro continúan sin concluir, pese a que las autoridades capitalinas habían planteado su entrega antes del inicio del torneo.

Usuarios aún enfrentan cierres de accesos, pasillos restringidos y trabajos de construcción en distintas estaciones de la red, donde permanece la presencia de maquinaria, materiales y personal de obra.

Uno de los casos más visibles es la estación Chabacano, donde continúan los trabajos de conexión con el Jardín Flotante. La intervención ha mantenido suspendido durante dos semanas el transbordo entre las líneas 2, 8 y 9, afectando a miles de usuarios.

En la estación Bellas Artes de la Línea 2 también siguen las labores de remodelación. Sobre Eje Central Lázaro Cárdenas permanecen cerrados algunos accesos debido a la reconstrucción de muros, pisos y la instalación de nuevos candiles.

Situación similar se registra en el acceso ubicado junto al Teatro Hidalgo, donde trabajadores continúan interviniendo pisos y realizando ajustes en elementos decorativos.

En Garibaldi, el acceso por Paseo de la Reforma permanece cerrado mientras avanzan los trabajos de remodelación al interior de la estación.

Aunque el Jardín Flotante fue inaugurado el pasado 7 de junio, la infraestructura complementaria sigue en proceso de construcción.

Trabajadores mantienen cerrados carriles de Calzada de Tlalpan para avanzar en la conexión peatonal entre el nuevo corredor elevado y la estación Chabacano del Metro. Actualmente, el espacio cuenta únicamente con accesos mediante escaleras en Pino Suárez y dentro de la estación San Antonio Abad.

Además, continúan las obras para construir nuevas escaleras y conexiones peatonales, mientras en la zona de Pino Suárez siguen desarrollándose otros proyectos urbanos, entre ellos una nueva conexión con Chimalpopoca, la construcción de la Universidad de las Artes y trabajos de reposición de instalaciones del ERUM.

Las obras pendientes contrastan con la intención del Gobierno capitalino de presentar la infraestructura concluida antes del inicio del Mundial, evento que ha incrementado la afluencia de visitantes y usuarios en distintos puntos de la ciudad.

Sensación agridulce

La implementación del transporte público para el Mundial 2026 ha dejado una sensación agridulce en los capitalinos, ya que al gobierno de Clara Brugada “le faltó perspectiva, participación ciudadana, estudios de movilidad de las zonas, justificación en gran parte de las nuevas rutas, diálogo con los vecinos, con los comerciantes, con expertos y lo malo es que se implementaron demasiado rápido”.

El maestro en Estudios Sociales, Ernesto Morua, consideró que “en principio, creo que no fue una adecuada estrategia querer hacer tantas obras al mismo tiempo, pues ya las tenían pronosticadas, planeadas para realizar, pero se les vino el tiempo encima, sobre todo relacionado a que les liberen el presupuesto. También una falta de planeación, sobre todo el pensar en la incomodidad de los usuarios. Ha habido diferentes incidentes en el transporte público, en el Metro, Tren Ligero y se debe pensar en los usuarios, ya que [las obras] no se realizaron de manera adecuada”, criticó.

También expuso que el servicio del transporte “deja una sensación agridulce, hay obras que van a quedar —indudablemente— una mejora, sobre todo, insisto, en la parte estética. Pero la mayoría de obras se han inaugurado de esta manera, incompleta, y que, con el tiempo, pasando seis meses, pasando hasta un año, se llegan a completar lo que resulta bastante criticable (…) En el Tren Ligero hay una mayor capacidad de trenes, pero la llegada a Xochimilco deja mucho que desear dado que las maniobras que se realizan aún no son las óptimas”.

El gobierno de la Ciudad de México ha asegurado que el Mundial fue una acelerador de las obras y proyectos de movilidad ya contempladas y que todos se quedarán después de la justa deportiva.