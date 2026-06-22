Obtiene Plantel “Texcoco” primer lugar en concurso de video sobre inclusión y diversidad

Texcoco, Méx.- El Plantel “Texcoco” de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) obtuvo el primer lugar en el Segundo Concurso Interpreparatoriano de Video “Campaña de concientización que promueva el respeto a la diversidad y la inclusión en la escuela”, organizado por la Secretaría Académica de esta casa de estudios.

El presidente de la Academia de Recursos Socioemocionales y docente asesor del proyecto, Daniel Márquez Reyes, explicó que este certamen tuvo como objetivo impulsar la participación del estudiantado de nivel medio superior en la construcción de entornos escolares incluyentes, basados en el respeto a la diversidad y el reconocimiento de todas las personas que integran la comunidad educativa.

Para esta edición, el equipo conformado por Elizabeth Arenas Nesta, Valeria Mendieta Román, Danna Fernanda Jácome Ruiz, Jorge Alejandro López Aguilar y Sofía Belmontes Pérez desarrolló el video “La inclusión y la diversidad”, una propuesta audiovisual de dos minutos que promueve la reflexión sobre la pluralidad presente en la comunidad auriverde y fomenta una cultura de paz mediante mensajes de respeto, empatía y reconocimiento de las diferencias.

Márquez Reyes detalló que el material fue producido en las instalaciones del Plantel “Texcoco” y grabado con un teléfono inteligente. Asimismo, destacó que la conceptualización, elaboración del guion y dirección del proyecto estuvieron a cargo de las y los estudiantes, lo que favoreció el desarrollo de su creatividad, iniciativa y libertad de expresión.

El académico universitario señaló que abordar temas relacionados con la inclusión y la diversidad desde el nivel medio superior contribuye al fortalecimiento del pensamiento crítico, ya que permite al estudiantado conocer distintas perspectivas, cuestionar ideas preconcebidas y ampliar su capacidad de análisis y razonamiento.

Asimismo, destacó que este tipo de iniciativas tiene un impacto positivo en la convivencia escolar, al promover el reconocimiento y respeto de todas las personas, favoreciendo así la construcción de espacios educativos más saludables, incluyentes y libres de discriminación.