Inició el registro de Morena hasta con matracas

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Fue un arranque ruidoso y nutrido por el acarreo, y sin grandes sorpresas.

En la mesa del registro localizada en el World Trade Center, sonrientes, amables, estuvieron Ariadna Montiel y Citlalli Hernández.

Ninguna muestra de preferencia para ninguno de los aspirantes de Morena a las gubernaturas de Aguascalientes, BC, BC Sur y Campeche.

A todos el mismo trato, sin importar ni la gritería de sus contingentes, ni el peso de la militancia o del perfil del aspirante.

Senadores, diputados, secretarios de gobierno, alcaldes con licencia, amigos, o no tanto, de Andrés Manuel López Obrador o de Claudia Sheinbaum, brazos derechos de los mandatarios salientes o enemigos abiertos y declarados de ellos, todos los que se registraron ayer para buscar las candidaturas de Morena a Aguascalientes, BC, BC Sur y Campeche solo vieron las sonrisas y buenos tratos de la presidenta de Morena y de la presidenta de la Comisión de Elecciones.

Nada que les indicara que alguno de ellos era uno de los preferidos o de los palomeados a priori.

Todos quienes presentaron sus documentos y solicitudes ayer en la primera pasarela de Morena son a partir de ayer -afirman- tan sólo un expediente sobre la mesa del análisis para ser sometidos al cedazo de una revisión en la que se valuará -a decir de Montiel y Hernández– de no sólo sus documentos, sino sus antecedentes, su honorabilidad, simpatía en sus estados, alcaldías o distritos, en suma:

Contar con un perfil limpio totalmente alejado de una mala trayectoria, comprobar no haber sido condenado o encontrarse cumpliendo condena mediante sentencia firme y que no enfrentan ningún proceso judicial de ningún tipo, mucho menos estar vinculados a delitos relacionados con violencia sexual, de género y/o familiar, corrupción o delitos cometidos en el ejercicio de funciones públicas o por faltas administrativas graves.

No tener espectaculares ni encabezar campañas dispendiosas o la erogación de recursos que vayan contra los principios de austeridad del movimiento.

Y queda estrictamente prohibido realizar acusaciones públicas contra el partido, sus órganos de dirección u otros aspirantes o protagonistas, o en su caso cometan actos de violencia contra otros miembros o el patrimonio del partido.

Y firmar una carta en que se asuman y acepten los criterios de paridad de género y los resultados del proceso.

Bajo estas reglas ayer se inscribieron, de entrada, para contender por la Coordinación de Defensa de la Transformación -que a inicios de 2027 se transmutará en candidaturas formales de Morena a gobernadores- los aspirantes para Aguascalientes:

La senadora Nora Ruvalcaba, Salma Luévano, Ricardo Rodríguez y Genny López, cada uno con sus ruidosos contingente de apoyo, detrás, como lo marcan en las mejores tradiciones electorales en México.

Luego lo hicieron para la gubernatura de Baja California la diputada federal Evangelina Moreno, a quien siguieron Julieta Ramírez, Alejandro Ruiz, Ismael Burgueño, Armando Ayala, Alfredo Álvarez, Jorge Ramos y el multipartidos y multiaspiraciones frustradas Fernando Castro Trenti.

Por Baja California Sur se apuntaron Manuel Cota, Christian Agundez, Milena Quiroga y Homero Davis.

El registro del primer día se cerró con los aspirantes a la gubernatura de Campeche con la participación de Pablo Gutiérrez Lazarus y Liz Hernández.

Evangelina Moreno, unica en asistir sin acarreados

En este primer proceso de registros llamó la atención la presentación de la diputada federal Evangelina Moreno, quien se apuntó para la ir por la gubernatura que deja muy abollada Marina del Pilar en Baja California.

Acompañada tan solo por unos tres amigos y colaboradores fue, además, la única aspirante que luego aceptó responder a medios.

En conferencia se dijo confiada en que la dirigencia de Morena no meterá mano en las encuestas para sacar candidatos a modo o para nominar a cercanos a los mandatarios salientes.

Aceptó que de resultar nominada para contender por la gubernatura de BC representará un gran reto sobre seguridad y de gobernabilidad que mucho dependerá de garantizar condiciones a la empresa privada para generar no sólo crecimiento y desarrollo sino empleo en un estado marcado por la colindancia con el estado de California en EU que representa por si solo la sexta economía en el mundo

Reconoció que la principal preocupación de las y los bajacalifornianos es la inseguridad, problemática que, afirmó, afecta la confianza ciudadana y limita el desarrollo económico de la entidad.

“Debemos construir una cultura de paz que permita recuperar la tranquilidad de nuestras comunidades y generar condiciones para el crecimiento y el bienestar de las familias”, señaló.

En materia económica, advirtió que Baja California enfrenta importantes desafíos para atraer inversiones y fortalecer su competitividad.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras disminuye la inversión extranjera. Debemos generar certeza jurídica, fortalecer la proveeduría local y apostar por industrias de alto valor agregado que generen empleos bien remunerados”, dijo.

Un aspecto esencial para la próxima administración, indicó, será considerar una estrategia del agua para el futuro de Baja California que incluye la Planta Desaladora de Playas de Rosarito como un proyecto fundamental para garantizar el abasto hídrico y fortalecer la soberanía de la entidad.

En cuanto a la relación con Estados Unidos, Eva Moreno se pronunció por mantener una política de coordinación y diálogo permanente con los estados fronterizos, basada en el respeto recíproco y la defensa de los intereses nacionales.

“Debe prevalecer una relación de cooperación, con dignidad y sin subordinación, sustentada en los principios de buena vecindad y respeto a nuestra soberanía”, concluyó.

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