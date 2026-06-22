El mediático “Merlín”

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Un pato merece más atención que las madres buscadoras, los maestros que buscan un mejor salario, los desaparecidos, las masacres o una diputada que fue amenazada y pide protección.

En cualquier parte del mundo, no sería así, pero en México, el gobierno lo que busca son simpatías y no garantizar justicia o velar por la seguridad y protección de los ciudadanos.

“Merlín” es un pato que ganó atención por portar la camiseta de la Selección Nacional de Futbol, un deporte que está dejando grandes ganancias a sus promotores, pero no al gobierno federal.

El pato que cautiva es propiedad de una familia trabajadora de la informalidad y fue exhibido caminando entre el gentío que festejaba la victoria de sus futbolistas, por lo que atrajo las miradas.

De inmediato jaló la atención y fue llevado a los principales programas deportivos, lo que fue un bálsamo para distraer un poco de lo que está dejando el mundial de fútbol.

Lo del pato es simplemente anecdótico, ya que antes que el palmípedo, otros animales han merecido reconocimiento por el gobierno como son los perros rescatistas que se usan en casos de sismos, como fue la aparición de la perra Frida que cumplió tareas de apoyo a quienes trabajan en derrumbes y rescates.

Sin embargo, el caso de “Merlín” es diferente fue objeto de reconocimiento por parte de la máxima autoridad, la presidenta Claudia Sheinbaum, quien mostró interés por conocer la situación de la familia.

Al margen de si valió o no la pena el reconocimiento del gracioso pato, lo importante es saber cuándo aplicará el mismo tratamiento a quienes tienen años esperando que la titular del Ejecutivo se interese en sus problemas.

Las madres buscadoras son enviadas a dialogar con quien no les da solución a su problemática.

Los maestros fueron enviados a su casa, después de un mes de no ser escuchados para entrevistarse con la presidenta Sheinbaum. Eso sí se fueron con una bolsa de 800 millones de pesos que les fue ofrecida desde los primeros días, aunque mantienen vivas sus demandas.

En el caso de los desaparecidos, las cifras son manejadas al antojo de las autoridades, bajando el número al gusto de las autoridades.

La diputada Paola Gárate que pidió protección del gobierno federal, después de ser levantada, amenazada e intimidada por grupos criminales o el propio gobierno estatal no mereció la atención de la Presidenta mujer, pero si la descalificación de las autoridades y la misteriosa aparición de críticos espontáneos.

Los problemas en México continúan y nuevas masacres se presentan en el centro del país, mientras la estrategia de Seguridad de Omar García no parece funcionar.

En el caso de la diputada de Sinaloa, Paola Gárate, sigue a la espera de protección, como la que tienen varios personajes de la 4T que son requeridos por autoridades de Estados Unidos.

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Fuerte impacto causó la declaración de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para que el gobierno mexicano responda a la petición estadounidense de extraditar al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya… Inmersos en el Mundial de Futbol, el gobierno federal trata de minimizar otros temas que se mantienen vivos, pero se están dejando para después… Falleció Alejandro Cossío, un ilustre xalapeño y mejor amigo.

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