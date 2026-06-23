Nadie está por encima de la ley, afirma la dirigente morenista Luz María Hernández

Rumbo claro en Edomex

Ecatepec, Méx.- En el Estado de México tenemos muy claro el rumbo de nuestro movimiento y no solaparemos ninguna acción que viole alguna de las leyes o a los estatutos de la 4T, aseguró Luz María Hernández Bermúdez, presidenta del comité estatal de Morena en esta entidad.

Entrevistada durante una gira de trabajo, la dirigente partidista enfatizó que “muchos nos han cuestionado por el caso ocurrido en Tenancingo y hemos respondido que esa situación es competencia de la FGJEM y corresponderá a ellos investigar y, en su caso, castigar cualquier hecho ilícito que las indagatorias reflejen” nadie jamás podrá estar por encima de la Ley.

A pregunta expresa respecto a las acusaciones vertidas por la presidenta municipal de Tenancingo, la dirigente estatal de Morena hizo un llamado a la prudencia política, pues no son tiempos de fracturar sino de unidad en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Delfina Gómez.

En el caso de Nancy Nápoles Pacheco, dijo, el comité nacional de Morena, a través de la Comisión Nacional de Honor y Justicia, ya emitió su postura al iniciar proceso sancionatorio en el que se suspenden sus derechos partidistas en tanto se define su situación legal.

De manera categórica LuzMa Hernández enfatizó que “quien piense que el pueblo es tonto está equivocado y nuestro compromiso es y será con ese pueblo, así que no toleraremos ninguna violación a las leyes que defendemos, el que la hace, que la pague.