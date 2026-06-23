En Naucalpan se fomenta el tejido social: Paulo Lara

“La familia y su recreación, prioridad central”

Naucalpan, Méx.- “El impulso a la familia y su recreación es una prioridad central en el gobierno que encabeza el alcalde Isaac Montoya y éste se consolida mediante la recuperación de espacios públicos para transformarlos en centros de sana convivencia, cultura y deporte”.

Expresó lo anterior Paulo Lara Saavedra, quinto regidor de esta localidad, luego de asegurar que a través de iniciativas coordinadas por el ayuntamiento y el DIF, se fomenta el tejido social con eventos comunitarios, festivales masivos y activaciones recreativas gratuitas dirigidas a todas las edades.

Lara Saavedra recordó que el municipio cuenta con espacios e infraestructuras estratégicas diseñadas para el esparcimiento familiar como lo es el Parque Naucalli que es el corazón recreativo y cultural de Naucalpan.

El gobierno municipal implementa la estrategia de Atención a las Causas, rehabilitando canchas y plazas en diversas colonias para realizar jornadas deportivas e integradoras.

Finalmente, el representante popular puntualizó que la agenda municipal prioriza el sano esparcimiento comunitario a través de acciones vigentes, entre las que destaca el Mundial Social Naucalpan 2026 entre otras acciones.