Agradece alcalde a la población por recaudación histórica en Naucalpan

Mayor inversión en servicios públicos

Naucalpan, Méx.- El alcalde Isaac Montoya, a través de la Tesorería Municipal, reconoció a las y los contribuyentes cumplidos con el pago de su impuesto predial, por lo que agradeció la confianza en su gobierno al aumentar en un 23.15 por ciento la recaudación con respecto al año 2022, lo que marcó una cifra histórica para el municipio.

Ante las y los naucalpenses, así como servidores públicos municipales, el presidente municipal agradeció a toda la población el pago de sus impuestos que realizan puntualmente en los primeros días del año, lo que se traduce en mejores servicios públicos, obras y mejoras en general.

“Ustedes son el motor de que Naucalpan esté de pie y esté en marcha, quiero agradecerles el hecho de confiar en que el pago de los impuestos significa que se traduzca, y que haya confianza, en que se puedan llevar a cabo obras, programas y acciones como un gobierno eficiente y cercano, eso se valora y reconoce”, dijo.

Uno de estos resultados es la mejora en materia de seguridad, la cual ha pasado de un 15 a un 37 por ciento en la percepción de seguridad, de acuerdo con la Encuesta de Seguridad Urbana del Inegi.

También destacó que los impuestos han permitido realizar una inversión histórica en obra pública y que este año se destinarán cerca de mil millones de pesos, los cuales se ven reflejados en mejoras como la rehabilitación del Periférico Norte, el Boulevard Luis Donaldo Colosio, el rescate de los Tecallis, ahora convertidos en C2 y el nuevo C4, que próximamente se inaugurará, entre otras acciones.