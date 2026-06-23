Entrega Atizapán apoyos sociales por 200 mdp

Atizapán de Zaragoza, Méx.- Con la entrega de becas a 17 mil 40 estudiantes, este municipio se consolida como el municipio que destina mayor inversión en apoyos sociales para las familias en todo el Estado de México, al alcanzar una cifra histórica de más de 200 millones de pesos, reiterando así su compromiso con las y los atizapenses. En este sentido, el presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas afirmó que los apoyos que se otorgan a las familias de este municipio son únicos en la entidad mexiquense y se entregan sin necesidad de solicitar ningún crédito bancario.