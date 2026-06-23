Morena se apropia del éxito en el Mundial, pero le sacan “tarjeta roja”

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Ya sabemos que Morena no pierde y cuando pierde arrebata, pero a eso se debe agregar que cuando hay un avance positivo, a pesar de ser resultado de un esfuerzo colectivo, también se la debemos a ese “movimiento”.

Al menos así lo planteó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, el tabasqueño Óscar Cantón Zetina, a quien le correspondió en la asamblea de ayer de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión plantear el tema de la agenda política, en esta ocasión titulado “Situación política nacional”.

“El ex priista y ahora destacado defensor de la llamada Cuarta Transformación inició su exposición con un pasaje laudatorio dedicado a la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo.

Aseguró que “el liderazgo firme, sereno, responsable y democrático de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, México ha demostrado que sí se puede recibir al mundo con organización, con paz y con mucho corazón, porque aquí no ganó el miedo, aquí ganó el pueblo.

El legislador tabasqueño aprovechó la emoción general provocada por los buenos resultados de la Selección Nacional en el Campeonato Mundial de Futbol para sostener su panegírico con términos relacionados a ese deporte.

“Primer gol, vamos en orden y en paz, las familias están saliendo, los visitantes están disfrutando y la pasión se está viviendo donde debe vivirse, en las calles, en las plazas, en los estadios, con respeto y eufórica convivencia.

“Segundo gol, la actividad económica se ha reanimado, sigue adelante, a pesar de todas las amenazas del extranjero y de sus testaferros al interior.

“Fíjense ustedes, hoteles, restaurantes, comercios, transporte, turismo, miles de artesanos están en pleno movimiento en su economía.

“El Mundial está trayendo alegría, ciertamente, pero también trabajo, ingresos y muchas oportunidades a millones de mexicanos.

“Tercer gol, México está difundiendo su cultura, su historia; a través del turismo, el mundo está viendo nuestros colores, nuestra música, está disfrutando de nuestros sabores, o sea, nuestra comida, las tradiciones y esa manera tan mexicana de recibir a todos con una sonrisa.

“Cuarto gol, México está atendiendo a todos con el corazón, el gobierno ha garantizado paz y seguridad pública, no sólo para los nuestros, sino también para cada visitante que llega a nuestro país. Y el mundo es testigo de ello”.

El legislador olvidó mencionar que la reducida participación de México en ese torneo internacional la consiguió su antes correligionario, el presidente priista Enrique Peña Nieto, aunque sí refirió que en torno al campeonato “ha habido manifestaciones y bloqueos, y hay problemas, pero eso no es señal de falta de gobernabilidad, es una profunda y honda señal de que en México hay libertad, libertad de expresión, hay democracia.

“Las causas legítimas se atienden, se escuchan y se resuelven, no se reprimen, no se callan y no se esconden. Ese es un principio de la Cuarta Transformación”, o sea, todo bien. Pero a partir de allí se lanzó contra los “enemigos” de la llamada Cuarta Transformación .

“Quienes deseaban violencia, quienes deseaban fracaso, quienes apostaban a que a México le vaya mal, no actuaron como oposición responsable, actúan como traidores a la patria; prefieren que a México le vaya mal, antes que reconocer que el país está saliendo adelante.

“Pero hoy están recibiendo una goliza, porque el pueblo sigue goleando a la oposición”, remató el también precandidato al gobierno de Tabasco, que hasta ahora no ha sido registrado por su actual partido.

Su posición recibió el respaldo del diputado Gabino Morales Mendoza, también de Morena, quien recordó encuestas que le conceden a la presidenta un 70% de aprobación. No, no mencionó los sondeos en donde ha caído notablemente la popularidad de la mandataria, como el realizado por la empresa Enkoll, citada por el diario El País, el pasado 27 de mayo, que reportó una baja de popularidad de 7 puntos en relación con marzo anterior, “la caída más pronunciada en lo que va de mandato”.

Bueno, pecata minuta.

La réplica a tanto optimismo, llegó en voz del senador Néstor Camarillo Medina, del grupo parlamentario de MC, quien refirió la contradictoria (por decir lo menos) actitud en Palacio Nacional de recibir a un pato que se hizo famoso como mascota y rechazar a las madres buscadoras.

“Creo que, independientemente de la efervescencia futbolera, no podemos dejar a un lado lo que también es muy importante, lo que aún es más importante que el mismo futbol y son las madres buscadoras”, dijo el legislador de MC, quien aseguró “yo estoy muy contento, insisto, con la participación de México, y sé que vamos a ganar el siguiente partido. Y estoy seguro de que vamos a llegar muy lejos, pero también hay que hablar de lo más importante”.

Camarillo Medina abordó dos asuntos, la inseguridad, en particular el asesinato en Puebla de un hombre de la tercera edad, sólo para robarle su bicicleta, y la pobreza, lamentable tema acerca del cual expuso el caso de una comunidad, también de Puebla, la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacán –perteneciente al municipio capital de es estado– que con 200 mil habitantes, donde cerca del 60 por ciento (130 mil personas) vive en pobreza y marginación, donde cinco mil viviendas no tienen agua entubada, 646 viviendas no tienen drenaje, 151 viviendas no tienen electricidad, y sus pobladores tardan más de dos horas en llegar al centro de la ciudad de Puebla, porque en algunas zonas simplemente no hay ni siquiera transporte público, la gente camina o usa el caballo para llegar a sus trabajos.

Recordó que todos los candidatos de Morena ofrecieron mejorar esa situación, en particular promover esa comunidad para que sea municipio, pero no lo han hecho porque “saben que van a perder la presidencia municipal de Puebla en 2027, y aritméticamente necesitan esos votos.

Le siguió la también senadora, pero del PRI, Anabell Ávalos Zempoalteca, quien de inicio sostuvo que “el gobierno de Morena es de caricatura, solo montan farsas y montajes que no atienden y resuelven los problemas y las necesidades sociales de México. Y en estos momentos se aprovechan del Mundial para ocultar el desastre que tienen.

“Así que el día de hoy hagamos una analogía usando términos del futbol.

“Quieren hacer creer que gobiernan utilizando encuestas pagadas con una supuesta popularidad presidencial, pero tiene miedo y pavor de presentarse en público, porque ahí el público la abuchea y sale por piernas. A donde sí acude la Presidenta es a las cenas de gala en el Castillo de Chapultepec, aunque dice que no cenó y solo dio un mensaje breve.

“Ahora sabemos que ese espacio es un espacio que no se puede rentar y se renta para diferentes eventos. Solamente les faltó que fuera el chef que prepara cortes de carnes bañados en oro que atiende al hijo menor de López Obrador.

“Una travesura más de los juniors del bienestar”, recalcó la senadora y precandidata al gobierno de Tlaxcala.

“El pueblo le saca tarjeta roja”, agregó al senadora priista, al continuar con sus referencias al futbol.

“Pero no solo tienen juniors del bienestar, también tienen en su alineación a los narcos del bienestar, que son cesados por doping, es decir, por estar involucrados en drogas o sustancias ilícitas, algunos de ellos deberían perder por default, al no presentarse a trabajar como el senador morenista Inzunza o Rocha Moya, que perdería por juego sucio, peligroso al amañarse con el narco.

“A quien van a tener que expulsar del partido es al dirigente morenista en Yucatán, que dijo una gran verdad. Afirmó que López Obrador era el peor Presidente de la historia de México, lo que fue aplaudido por la gente.

“Les digo que son una caricatura, continuó la legisladora priista, que también sostuvo que “el descrédito de Morena es tan grande que recurren a la farsa de llevar un pato llamado ´Merlín´, a esa tragicomedia llamada ´La Mañanera´, hasta de la fama de un pato se cuelgan, porque en el gobierno se hacen patos”, dijo Ávalos Zempoaltécatl, que también descalificó el registro de datos personales para conservar el teléfono móvil.

“Estamos ante un gobierno espía, y como las personas rechazaron registrarse, ahora van por una pausa de hidratación, pero a lo mejor en esa hidratación, los morenistas se ahogan de juicios de amparo de personas que están en contra de esta ocurrencia”.