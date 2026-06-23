Edomex moderniza su sistema de seguridad; Delfina Gómez renueva el C5 y suma helicóptero Black Hawk

Toluca, Méx.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, entregó la modernización del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Toluca; inauguró el Centro de Comando en Tiempo Real (C3TR) y puso en operación un helicóptero UH-60 Black Hawk. Estas acciones fortalecen las capacidades operativas, tecnológicas y de respuesta de las instituciones de seguridad de la entidad.

La modernización del C5 incorpora herramientas de inteligencia artificial, analítica avanzada, sistemas de robótica y plataformas tecnológicas de última generación. Carlos Alberto Hernández Leyva, Subsecretario de la Policía Estatal, explicó que los trabajos incluyeron la optimización de espacios operativos y de coordinación para mejorar la toma de decisiones en tiempo real.

“El objetivo es claro: fortalecer las capacidades operativas para el trabajo de coordinación institucional, mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias y ampliar las capacidades de análisis e inteligencia operativa”, señaló la Gobernadora.

El nuevo C3TR integra cámaras de videovigilancia estatales, municipales, aeroportuarias, de transporte público y de establecimientos comerciales. Además, incorpora arcos carreteros con lectura automática de placas, sistemas de drones, herramientas de analítica de video e inteligencia artificial con capacidades avanzadas para la búsqueda de personas y vehículos mediante reconocimiento facial y lectura de matrículas.

La Secretaría de Seguridad también incorporó soluciones de robótica aplicada mediante asistentes humanoides para labores de investigación y operación avanzada, capaces de apoyar en la identificación de personas y vehículos, la consulta de bases de datos institucionales y el análisis de información operativa.

Asimismo, la gobernadora puso en operación un helicóptero UH-60 Black Hawk que fortalecerá la capacidad de reacción de la Policía Estatal. La aeronave permitirá el despliegue de grupos tácticos, operaciones en zonas de difícil acceso, evacuaciones aeromédicas, labores de búsqueda y rescate, así como el combate a incendios forestales mediante un helibalde con capacidad para 2 mil 900 litros de agua.

Delfina Gómez subrayó que estas acciones responden al mandato establecido en el Eje Transversal 2 de su plan de gobierno, “Construcción de la Paz y Seguridad”, y se articulan con el trabajo permanente de las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz y con la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, orientada a disminuir los delitos de alto impacto, combatir las redes criminales y fortalecer las tareas de prevención y proximidad social.

NUMERALIA

– 3 acciones estratégicas de seguridad presentadas: modernización del C5, inauguración del C3TR y puesta en operación del Black Hawk

– 5 tipos de fuentes de videovigilancia integradas al C3TR: cámaras estatales, municipales, aeroportuarias, de transporte público y de establecimientos comerciales

– 2,900 litros es la capacidad del helibalde del helicóptero UH-60 Black Hawk para combate a incendios forestales

– IA+robótica, tecnologías incorporadas al C5: inteligencia artificial, analítica avanzada, reconocimiento facial, lectura de matrículas y asistentes humanoides operativos

– 1 helicóptero UH-60 Black Hawk puesto en operación, con capacidades de despliegue táctico, evacuación aeromédica y búsqueda y rescate.