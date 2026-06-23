Abre The St. Regis Costa Mujeres Resort

Refugio exclusivo en el Caribe mexicano

El concepto inspirado en la herencia maya cuenta con 163 habitaciones y 50 suites rodeadas de playas de arena blanca

St. Regis Hotels & Resorts anunció la apertura de The St. Regis Costa Mujeres Resort, Cancún, un elegante refugio frente al mar donde la belleza natural y la riqueza cultural de la península de Yucatán conviven con las célebres tradiciones y el servicio personalizado de la marca. Ubicado al norte de Cancún, en el tranquilo enclave de Costa Mujeres, el resort introduce una sofisticada nueva expresión del lujo en el Caribe mexicano, enmarcada por playas de arena blanca, aguas cristalinas, manglares protegidos y el segundo arrecife de coral más grande del mundo.

Localizado cerca de la zona arqueológica El Meco, el resort se inspira en la herencia maya de la región y en su profunda conexión con la tierra y el mar. Cuidadosamente concebido para equilibrar el refinamiento contemporáneo con el espíritu del destino, The St. Regis Costa Mujeres Resort, Cancún ofrece experiencias inmersivas inspiradas en los ritmos del Caribe, que integran de manera natural la riqueza cultural del destino, la privacidad costera y los rituales emblemáticos que definen la experiencia St. Regis.

“Desde su fundación por John Jacob Astor IV hace más de un siglo, la visión de St. Regis ha estado guiada por un espíritu de exploración que ha llevado a la marca a algunos de los destinos más fascinantes del mundo, donde ha creado lugares que encarnan grandeza y un atractivo perdurable”, afirmó George Fleck, Vicepresidente Senior y Líder Global de Marca de St. Regis Hotels & Resorts. “Hoy, en nuestro creciente portafolio de resorts, honramos ese legado con los rituales emblemáticos de la marca, su refinado sentido de la celebración y su glamour moderno en lugares extraordinarios alrededor del mundo. Con The St. Regis Costa Mujeres Resort, Cancún, esta herencia cobra vida en uno de los entornos más cautivadores del Caribe mexicano, a través de experiencias excepcionales en un destino que inspira y perdura”.

Diseño arraigado en la cultura y la artesanía

Diseñado por la reconocida firma de arquitectura Sordo Madaleno, The St. Regis Costa Mujeres Resort, Cancún se erige como una imponente composición de vidrio y concreto que se mueve en armonía con el litoral circundante. El resort, inspirado en la belleza natural de la región y en su perdurable herencia maya, reinterpreta la mitología y la artesanía locales a través de un lenguaje de diseño contemporáneo y refinado.

A lo largo de la propiedad, los materiales superpuestos y los detalles artesanales se inspiran en el patrimonio cultural y natural de la región. El detallado trabajo en piedra evoca el cercano y antiguo puerto maya de El Meco, mientras que la iluminación escultórica alude al simbolismo celestial de Ixchel e Itzamná. En el lobby, un espectacular candelabro evoca el movimiento del mar Caribe y las aguas que fluyen por los sagrados cenotes de la región. Las texturas tejidas, el mobiliario de madera curvada, los murales pintados a mano y los azulejos de diseño abstracto celebran el arte de la península de Yucatán, mientras que los detalles de latón, las piezas hechas a la medida y las sutiles referencias al sagrado árbol de la ceiba conectan los interiores con el perdurable legado cultural de la región.

Alojamientos refinados y experiencias personalizadas

The St. Regis Costa Mujeres Resort, Cancún cuenta con 163 habitaciones y 50 suites, incluyendo amplios alojamientos con balcones privados con vista al mar Caribe y a los exuberantes paisajes naturales de la región. Las emblemáticas suites, como la Caroline Astor y la Presidential Suite, ofrecen una experiencia de alto nivel, cuidadosamente diseñada para los viajeros más exigentes.

Los huéspedes podrán disfrutar de los célebres rituales y propuestas de la marca, entre ellos el emblemático Servicio de mayordomo de St. Regis, que garantiza que cada estancia se personalice con una atención impecable a cada detalle. Del amanecer al anochecer, cada momento está diseñado para reflejar la filosofía de la marca: Live Exquisite.

Un destino culinario definido por influencias globales y locales

The St. Regis Costa Mujeres Resort, Cancún reúne nueve espacios distintos de alimentos y bebidas, con un dinámico programa culinario que establece un nuevo estándar para la gastronomía de resort en la región. Inspirada en la riqueza cultural del destino, la filosofía culinaria del resort combina ingredientes y tradiciones locales con técnicas internacionales y una ejecución refinada. Costa Coral, abierto durante todo el día, celebra las tradiciones culinarias mexicanas a través de una mirada refinada y contemporánea, mientras que Fish Market destaca los mariscos de inspiración caribeña y la pesca local. Palmare Grill da vida a los sabores de la playa con un menú arraigado en la cocina costera mexicana, y Shami eleva la experiencia con un concepto rooftop que fusiona la técnica japonesa con los vibrantes ingredientes del Caribe mexicano.

Programación inmersiva inspirada en el ritual y el descubrimiento

Fiel al legado de St. Regis Hotels & Resorts, el resort presenta un calendario cuidadosamente diseñado de rituales y experiencias que une las tradiciones emblemáticas de la marca con la riqueza cultural de la península de Yucatán. Desde los icónicos rituales de St. Regis, como el Afternoon Tea y el Evening Champagne Sabrage, hasta ceremonias al amanecer inspiradas en tradiciones locales y excursiones marinas que apoyan la restauración de los arrecifes de coral, cada experiencia ha sido cuidadosamente concebida para crear una conexión más profunda con el destino. Esta sensación de inmersión cultural se enriquece aún más a través de talleres prácticos, colaboraciones artesanales, actividades para toda la familia, experiencias de artesanía tradicional, música en vivo y refinados encuentros sociales en espacios emblemáticos como The St. Regis Bar y Jack’s Club, que crean una experiencia vibrante y envolvente para los huéspedes.

El bienestar transformador ocupa un lugar clave en la experiencia del resort. Inspirado en el ancestral espíritu de Costa Mujeres, The St. Regis Spa ofrece una experiencia de bienestar cuidadosamente diseñada que incluye un circuito térmico con vapor aromático, hidroterapia, el apacible Iridium Lounge y 16 suites de tratamientos personalizados, entre ellas dos Signature Spa Suites con jacuzzis privados y áreas de relajación exclusivas. Los tratamientos combinan productos de renombre internacional con ingredientes curativos tradicionales mexicanos, entre ellos el exclusivo Sea Salt Spa Treatment del resort, inspirado en la sagrada conexión de la civilización maya con la sal marina.

Con aproximadamente 900 metros cuadrados de espacio para eventos, incluyendo el Astor Ballroom, The St. Regis Costa Mujeres Resort, Cancún ofrece una elegante colección de espacios interiores y al aire libre diseñados para bodas, celebraciones, reuniones corporativas y ocasiones especiales.

“St. Regis ha definido, por excelencia, los destinos más codiciados de lujo, y Costa Mujeres marca un nuevo e importante capítulo en la expansión de la marca por México”, afirmó Federico Greppi, Presidente de Marriott International para el Caribe y Latinoamérica. “Con esta apertura, llevamos St. Regis a uno de los destinos emergentes más deseados del país, reafirmando nuestro compromiso con el crecimiento en la región y el creciente atractivo de Costa Mujeres como mercado de lujo”.