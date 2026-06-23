Maná abre segunda fecha en México

16 de diciembre en el Estadio GNP

Tras la extraordinaria respuesta del público, la banda suma una nueva celebración

Tras la extraordinaria respuesta del público al anuncio de su regreso a México, Maná confirma una segunda fecha en el Estadio GNP Seguros. La nueva presentación se llevará a cabo el próximo 16 de diciembre de 2026, un día antes del concierto previamente anunciado, convirtiendo su regreso al país en dos noches consecutivas para celebrar 40 años de trayectoria con el “Vivir Sin Aire Tour”.

El anuncio llega en uno de los momentos más importantes y de mayor convocatoria en la carrera reciente de la agrupación. Tras hacer historia ante millones de espectadores globales en la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en la Ciudad de México, Maná viene de concretar un hito masivo al reunir a más de 170 mil personas en un histórico concierto gratuito en La Minerva, en su natal Guadalajara, confirmando su vigencia absoluta como un gran referente de la música latina.

Antes de llegar a la capital del país, “Vivir Sin Aire Tour” recorrerá algunos de los estadios más importantes de Latinoamérica: el Vive Claro de Bogotá (28 de noviembre), el Estadio San Marcos de Lima (2 de diciembre), el Estadio Monumental de Santiago de Chile (5 de diciembre) y el Estadio River Plate de Buenos Aires (12 de diciembre), para culminar esta etapa de la gira con dos noches consecutivas en el Estadio GNP Seguros.

Con más de 50 millones de discos vendidos, 11 álbumes de estudio y un legado que ha trascendido generaciones y fronteras, Maná continúa consolidándose como uno de los mayores referentes de la música en español a nivel mundial. Esta gira reunirá los himnos que han definido la carrera de la banda y marcado la historia del rock en español, en una producción de gran formato diseñada para celebrar uno de los aniversarios más importantes de su trayectoria.