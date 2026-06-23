Farmacias privadas entrarán a programa Salud Casa por Casa, anuncia Claudia Sheinbaum

Acuerdos para evitar sobreprecios

Se garantizará el suministro de medicamentos a adultos mayores y personas con discapacidad

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal incorporará una red de farmacias privadas al programa Salud Casa por Casa para garantizar el suministro de medicamentos a adultos mayores y personas con discapacidad cuando estos no se encuentren en centros de salud, tiendas Alimentación para el Bienestar o máquinas dispensadoras.

Tras las pruebas realizadas en el Estado de México, el modelo nacional incluirá centros de salud, tiendas Alimentación para el Bienestar, máquinas dispensadoras en zonas urbanas y una red de farmacias privadas que actualmente se encuentra en proceso de definición.

“El objetivo es que a partir de agosto-septiembre, ya no sólo sean los centros de salud donde hay un módulo especial para Salud Casa por Casa, que le llamamos Farmacias para el Bienestar, sino que tengan otras opciones», explicó en su mañanera.

En Palacio Nacional, la mandataria federal aclaró que el esquema de farmacias privadas sólo aplicará para beneficiarios del programa Salud Casa por Casa y no para el modelo de atención médica universal que el gobierno prevé desarrollar en los próximos años.

«Eso sólo para Salud Casa por Casa, para los adultos mayores», precisó.

Sheinbaum Pardo explicó que las farmacias privadas operarán como una alternativa de último recurso para pacientes que no encuentren sus medicamentos en los mecanismos principales de distribución.

«Y si no, ya si de plano no encuentran en un lugar, pero tienen que haber pasado necesariamente por esos lugares, podrán incluso ir a una farmacia de una red de farmacias que estamos viendo para poder adquirir su medicamento y que no tengan que gastar para poder adquirirlo», indicó.

La Presidenta señaló que el gobierno analiza acuerdos con farmacias privadas para evitar sobreprecios en la venta de medicamentos.

«Podrás llegar a alguna red de farmacias privadas que nos garanticen que el medicamento es barato porque si no imagínate se va a generar una perversión ahí de que a lo mejor aquí no hay, aquí no hay y vas a ir y compras en la farmacia cuatro veces el precio del medicamento. Habría un acuerdo en costos que estamos viendo ese tema sólo para salud Casa por Casa», agregó.

El Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, detalló que la estrategia contempla una red amplia de puntos de entrega de medicamentos para acompañar la expansión nacional del programa.

“Hace un mes, presentamos una red bastante amplia de tiendas de Alimentación para el Bienestar, máquinas dispensadoras en zonas urbanas y también cuando no haya un medicamento en alguna de esas también el apoyo de ciertas redes de farmacias», señaló.

La mandataria federal detalló que los beneficiarios podrán acudir primero a los módulos instalados en centros de salud o a las tiendas Alimentación para el Bienestar ubicadas en comunidades apartadas.

También contarán con máquinas dispensadoras que ofrecerán medicamentos básicos para evitar filas en unidades médicas y facilitar el acceso a tratamientos para enfermedades crónicas.

«En las zonas más apartadas rurales, donde lo más cercano es una tienda del bienestar, ahí van a poder adquirir su medicamento de manera gratuita», afirmó.

Clark informó que el programa opera actualmente en el Estado de México, donde las enfermeras han emitido más de 100 mil recetas médicas.

Fortalecimiento del sistema de salud

Sheinbaum Pardo resaltó que los gobiernos de la Transformación fortalecen el sistema de salud a través de la actualización, la modernización y la adquisición de equipos, por ello, se instalaron 42 tomógrafos de última generación en el IMSS; se implementa la Telemedicina en 859 unidades de salud del ISSSTE; y con La Clínica es Nuestra en el IMSS Bienestar se realizaron 42 mil acciones de mejora en 8 mil 483 unidades médicas, con el objetivo de resarcir los daños que causaron 36 años de neoliberalismo.

“Estamos resarciendo los profundos daños que generó el neoliberalismo en el sistema de salud. Todavía, además, mejorando, actualizando y potenciando el Servicio Universal de Salud y los sistemas de salud públicos del país, porque está bien que haya salud privada, nadie dice que no, pero el Estado tiene una obligación: El acceso a la salud a todas y todos los mexicanos (…) Nuestra visión es que el Estado debe garantizar el acceso a la salud desde la prevención hasta la atención de la enfermedad más compleja”, puntualizó.

La Jefa del Ejecutivo Federal señaló que además se construyen más hospitales, se contratan y se forman más médicos especialistas y se consolida el programa de Salud Casa por Casa, con el que a la fecha se han realizado más de 20 millones de consultas a adultos mayores y personas con discapacidad, quienes podrán recoger sus medicamentos a partir de agosto-septiembre en las Farmacias del Bienestar, en los Centros de Salud, en las Tiendas Bienestar y en una red de farmacias.

Que EU combata al narco en su casa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que en las reuniones bilaterales de seguridad hemos planteado a los estadounidenses que “tienen que hacer su trabajo de detener armas que vienen a México, pero también hacer detenciones de las organizaciones delictivas que distribuyen la droga en Estados Unidos y las de lavado de dinero”.

“No todo es hacia afuera, ellos tienen que trabajar también hacia adentro. Es algo que permanentemente estamos diciendo en la reuniones bilaterales y por lo menos en el caso de armas ha habido incautación por parte de distintas instituciones de Estados Unidos para evitar que pasen a México”.

La mandataria señaló que el decomiso en Arizona de 43 mil cartuchos es “un buen ejemplo de cómo hay comunicación, porque habría que ver cuántas incautaciones de armas, municiones ha habido en Estados Unidos previo a la llegada del presidente (Donald) Trump”.

Pero nosotros “hemos insistido muchísimo en que así como nosotros ayudamos a que no llegue droga a los Estados Unidos, ellos tienen que trabajar para que no pasen armas a México, y ha habido acciones importantes.

Nosotros, insistió, “hacemos nuestro trabajo todos los días, desde la atención a las causas hasta la coordinación permanente para poder detener a presuntos delincuentes, generadores de violencia”.

Y Estados Unidos “tiene que hacer su parte porque hay armas que se compran allá y que pasan a México de manera ilegal. Segundo, pues hay organizaciones delictivas en Estados Unidos, y no se podría pensar la cantidad de droga que se vende en Estados Unidos de manera ilegal, si no las hubiera”.