México busca la gloria perfecta en una jornada maratónica

La sangre azteca hierve en el Estadio CDMX

Hacerse fuertes en casa es un deber; creerse campeones antes de tiempo es un suicidio deportivo

Por Arturo Arellano

El futbol no es un juego; es un estado de ánimo colectivo, un termómetro de la felicidad nacional que hoy marca su temperatura más alta. Nos encontramos en plena ebullición mundialista y la jornada de este miércoles depara una cartelera titánica: seis batallas simultáneas que definirán el destino de doce naciones. Se dice fácil, pero una jornada con seis compromisos es un banquete celestial para cualquier enamorado de este deporte. Sin embargo, para el mexicano, el que lleva el verde impregnado en el alma, la mirada se clava obsesivamente en el Coloso de Santa Úrsula.

La ilusión del aficionado azteca no conoce la cordura. Tras amarrar la clasificación matemática en los compromisos previos, la atmósfera que se respira en las calles de la Ciudad de México, de Guadalajara y de Monterrey es de una algarabía casi mística.

Se desea el paso perfecto, se busca el liderato absoluto del Grupo A y, sobre todo, la gente cree que esta generación dirigida por Javier Aguirre está lista para romper las barreras de la historia. Es el orgullo de ser anfitriones, la soberbia hermosa de pintar el mundo con los colores del mariachi y el tequila. La grada va a rugir como nunca porque la afición no juega a cumplir; la afición mexicana juega a soñar en grande.

México vs. Chequia

El Estadio Ciudad de México se vestirá con sus mejores galas para albergar el duelo cumbre del sector. La realidad de ambos combinados es radicalmente opuesta, un factor que vuelve este compromiso sumamente peligroso para las huestes nacionales. El Tri de Javier «Vasco» Aguirre llega con la tranquilidad de tener el boleto en la bolsa, buscando afianzar el liderato para disputar los Dieciseisavos de Final arropado por su gente.

Del otro lado, la escuadra centroeuropea llega herida de muerte: no conocen la victoria en el certamen, han adolecido de una alarmante falta de pegada con apenas un gol por encuentro y están obligados por decreto divino a ganar en el Azteca si quieren mantener vivo el sueño olímpico del futbol.

El dilema del «Vasco» y el once tentativo

Aguirre sabe que no puede relajarse; el liderato del grupo otorga un cruce teóricamente más accesible. Sin embargo, la rotación de piezas es inminente para oxigenar las piernas de sus guerreros. La gran referencia ofensiva será, sin lugar a dudas, Raúl Jiménez. El ariete vive una segunda juventud idílica, consolidado como el tercer máximo anotador en la historia del combinado nacional con 45 dianas y habiendo sacudido ya las redes en esta Copa del Mundo.

El parado táctico que se vislumbra en el pizarrón azteca para saltar a la cancha es un agresivo 4-3-3:

Portería: Luis Ángel Malagón (o la duda monumental de Memo Ochoa).

Luis Ángel Malagón (o la duda monumental de Memo Ochoa). Defensa: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo.

Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo. Mediocampo: Luis Romo, Edson Álvarez, Luis Chávez.

Luis Romo, Edson Álvarez, Luis Chávez. Delantera: Hirving «Chucky» Lozano, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.

¿Minutos para Guillermo Ochoa?

La gran polémica que ha encendido las mesas de debate y las charlas en todo el territorio nacional apunta directamente al arco. “Memo Ochoa”, el guardián de las cinco copas, el mito viviente de los reflejos felinos en los veranos mundialistas, se encuentra bajo los reflectores de la incertidumbre. ¿Le dará Javier Aguirre la titularidad en este partido para homenajear su trayectoria y otorgarle rodaje, o se mantendrá la firme apuesta por el gran momento de Luis Ángel Malagón?

La opinión pública se encuentra fracturada. Los románticos exigen ver los chinos de Ochoa volando bajo los tres postes en su casa; los pragmáticos sentencian que el arco nacional no es una pasarela de homenajes y que Malagón debe consolidarse de cara a las instancias definitivas. Esta tensión le añade una dosis exquisita de drama dramático a un partido que de por sí ya es histórico.

Escocia vs. Brasil: El choque de dos planetas en Miami

A las 16:00 horas, el Estadio de Miami se convertirá en una sucursal del Carnaval de Río combinado con la gaita de Edimburgo. Brasil lidera el Grupo C con 4 unidades, empatado con Marruecos pero con una mejor diferencia de goles gracias a la magia desparramada por Vinícius Júnior y Rodrygo. El «Ejército Tartán» de Escocia, con 3 puntos en la bolsa tras una victoria heroica ante Haití, sabe que rascarle una unidad a la Canarinha los mete de lleno en la siguiente fase. El condimento extra lo pondrá el silbante mexicano César Arturo Ramos Palazuelos, quien al pitar este juego alcanzará los 9 partidos dirigidos en Copas del Mundo, rompiendo el récord histórico de Armando Archundia.

Brasil es amplio favorito por su arsenal técnico, pero la garra escocesa liderada por Scott McTominay promete vender carísima la derrota en un duelo de alta intensidad física.

Para mayor claridad de la jornada, a continuación se detallan las sedes, horarios y el análisis táctico de todos los frentes que se disputarán este lunes en el horario del centro de México:

Suiza vs. Canadá: 13:00 hrs. BC Place, Vancouver.

Un duelo de estilos marcadamente europeos contra la velocidad norteamericana. Suiza busca sellar el liderato de su sector con su clásico orden táctico, mientras que los de la hoja de maple, comandados por el velocista Alphonso Davies, querrán aprovechar su localía en Vancouver para dar la campanada. Pronóstico: Empate reñido o victoria suiza por la mínima.

Bosnia y Herzegovina vs. Qatar: 13:00 hrs. Seattle Stadium.

El último cartucho para los qataríes frente a una escuadra bosnia que maneja a la perfección el juego aéreo y el contragolpe. Edin Džeko quiere despedirse de los mundiales dejando huella en las redes norteamericanas. Pronóstico: Victoria cómoda de Bosnia.

Marruecos vs. Haití: 16:00 hrs. Atlanta Stadium.

Los «Leones del Atlas» quieren emular la hazaña del mundial pasado. Con un Achraf Hakimi soberbio por la banda derecha, Marruecos debería pasar por encima de un cuadro haitiano que ya se encuentra matemáticamente eliminado de la competencia y juega únicamente por el honor. Pronóstico: Triunfo marroquí por dos goles.

Sudáfrica vs. Corea del Sur: 19:00 hrs. Estadio Monterrey.

El otro frente de nuestro grupo. Si Corea del Sur tropieza ante los «Bafana Bafana» en el coloso de la Sultana del Norte, le facilitaría la vida por completo a México. Heung-min Son será el encargado de guiar la ofensiva asiática con su excelsa velocidad y disparo de media distancia. Pronóstico: Victoria de Corea del Sur.

Lo que viene el jueves

La acción de la fase de grupos no se detiene y la FIFA ya ha confirmado las llaves que se disputarán el próximo jueves. Manteniendo la rigurosidad de los datos confirmados oficiales, los partidos programados son los siguientes:

Curazao vs. Costa de Marfil (14:00 hrs, Philadelphia Stadium)

(14:00 hrs, Philadelphia Stadium) Ecuador vs. Alemania (14:00 hrs, New York New Jersey Stadium)

(14:00 hrs, New York New Jersey Stadium) Japón vs. Suecia (17:00 hrs, Dallas Stadium)

(17:00 hrs, Dallas Stadium) Túnez vs. Países Bajos (17:00 hrs, Kansas City Stadium)

(17:00 hrs, Kansas City Stadium) Turquía vs. Estados Unidos (20:00 hrs, Los Ángeles Stadium)

(20:00 hrs, Los Ángeles Stadium) Paraguay vs. Australia (20:00 hrs, San Francisco Bay Area Stadium)

Pies de plomo en la tierra de los milagros

Hacerse fuertes en casa es un deber; creerse campeones antes de tiempo es un suicidio deportivo.

El balance de México como país organizador en esta primera fase roza la perfección organizativa y deportiva. Los estadios se han convertido en auténticos hervideros humanos, la logística ha callado las dudas internacionales y la Selección Nacional está respondiendo con creces sobre el terreno de juego.

El fanatismo es hermoso, ensordece los sentidos y le regala color a un país que encuentra en el balompié su catarsis favorita. Pero precisamente en este momento de idilio es cuando más fríos debemos mantener los pensamientos.

Clasificar con solvencia en la fase de grupos es apenas el prólogo de un libro extremadamente complejo. Los verdaderos monstruos del planeta aguardan agazapados en las rondas de eliminación directa, donde un mínimo descuido defensivo o un planteamiento timorato te envían de regreso a la cruda realidad en un abrir y cerrar de ojos. Si de verdad se busca una participación histórica que trascienda las páginas del tiempo, el cuerpo técnico y los jugadores deben aislarse del ruido exterior. El aplauso cobija, pero también debilita las piernas. Hoy celebremos la fiesta, apoyemos con el corazón en la garganta ante Chequia, pero guardemos el confeti grande para cuando verdaderamente se gane algo en las instancias de matar o morir. Pies de plomo, México, que la copa apenas está comenzando a brillar.