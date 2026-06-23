Alistan ampliación para registro celular en México

A 7 días de que se cumpla el plazo

Más de 82 millones de números de teléfonos móviles permanecen sin vincular

El próximo martes 30 es la fecha límite para registrar las líneas telefónicas móviles en México y miles de usuarios tienen dudas sobre qué ocurrirá si no completan este trámite obligatorio.

Ante esta situación, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) prepara una prórroga de 120 días para que los usuarios completen la vinculación de sus números telefónicos, una medida que llegaría cuando todavía más de 82 millones de líneas permanecen sin registro.

Según fuentes de la industria, la ampliación sería anunciada en los próximos días y respondería a las dificultades operativas que implicaría una desconexión masiva a partir del 1 de julio. Al corte del 19 de junio, la CRT reportaba 61 millones 422 mil 202 líneas registradas dentro del padrón, una cifra todavía lejana frente a las 144 millones de líneas activas que reconoce la autoridad.

La desconexión masiva sigue siendo el gran problema

La regulación vigente establece que los usuarios que no registren su línea antes del 30 de junio perderán acceso a llamadas, mensajes, datos móviles y múltiples servicios asociados a su número telefónico. En teoría, únicamente conservarían la posibilidad de realizar llamadas de emergencia.

Sin embargo, representantes del sector de telecomunicaciones señalaron que, aunque los operadores cuentan con la capacidad técnica para realizar el registro, la desconexión total de millones de líneas no podría ejecutarse de forma inmediata. Por el contrario, tendría que implementarse gradualmente debido a la complejidad operativa del proceso.

La posibilidad de una extensión no es completamente nueva. A principios de junio se reportó que fuentes cercanas al regulador ya contemplaban una prórroga ante el lento avance del padrón. En aquel momento, los registros apenas superaban los 52 millones de líneas, equivalentes a poco más de un tercio del universo total que buscaba incorporar la autoridad.

De negar cualquier extensión a contemplar una ampliación

El posible cambio de postura resulta llamativo porque durante meses la CRT sostuvo públicamente que no habría prórrogas. En abril, la comisionada presidenta Norma Solano aseguró que el plazo del 30 de junio sería definitivo. Posteriormente, Lourdes Margarita Santaolalla Fernández, directora general de Supervisión del Cumplimiento de la CRT, reiteró que la autoridad no contemplaba extender el calendario y que las líneas no registradas serían suspendidas temporalmente.

La situación comenzó a cambiar conforme quedó claro que el avance era insuficiente para alcanzar la meta. Incluso organismos de la industria como la GSMA habían advertido previamente que los tiempos planteados resultaban difíciles de cumplir en un mercado tan amplio y diverso como el mexicano.

Los 120 días ya existían en la ley

Curiosamente, una parte de la ampliación ya estaba contemplada en la propia regulación. Como explicamos anteriormente, la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión contempla un periodo adicional de regularización de 120 días para las líneas que no completen el registro a tiempo.

Además, la propia CRT emitió recientemente una interpretación que permite considerar registradas las líneas de pospago cuyos usuarios ya habían sido identificados durante la contratación del servicio. La medida podría incorporar automáticamente más de 26 millones de líneas de Telcel, AT&T y Movistar.

Hasta el momento no existe una extensión oficial del plazo. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el gobierno analizará el avance del registro esta semana antes de anunciar una decisión.

«El jueves ya lo informamos», señaló la mandataria al ser cuestionada sobre una posible ampliación del periodo. También destacó que no se busca afectar a los usuarios, pero insistió en la importancia de completar el procedimiento.

Persisten dudas sobre el impacto de la medida

El debate también ha llegado al terreno constitucional. Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), ha señalado que suspender líneas móviles por falta de registro podría vulnerar el derecho de acceso a las telecomunicaciones.

El especialista también sostiene que México cuenta con alrededor de 160 millones de líneas móviles si se considera el universo completo de operadores móviles virtuales, una cifra superior a la reportada por la autoridad. Esa diferencia ayuda a dimensionar el tamaño del reto que enfrenta el padrón.

Por ahora, la CRT no ha hecho oficial la ampliación. Sin embargo, con decenas de millones de líneas todavía pendientes y a solo unos días del vencimiento original, todo apunta a que el registro obligatorio de celulares en México terminará teniendo más tiempo del previsto inicialmente.