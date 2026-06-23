“La reina del Flow”, ¡en concierto!

La Reina del Flow aterriza en México con un show inolvidable que reúne a las estrellas de la serie en una experiencia llena de música, pasión y grandes emociones, en una gira imperdible, este 15 de octubre en la Arena CDMX, el 16 de octubre en la Arena Guadalajara y el 18 de octubre en la Arena Monterrey, a las 9:00 de la noche respectivamente.

Revive la historia de Yeimy Montoya y Charly Flow a través de una puesta en escena espectacular que combina narrativa, performance y los éxitos más icónicos de la producción colombiana que conquistó al mundo.

Una noche única para cantar, recordar y disfrutar en vivo de La Reina del Flow.

Arena CDMX:

– Preventa Fans: el martes 30 de junio, 11:00 hrs.

– Venta al Público en General: A partir del miércoles 01 de julio, 11:00 hrs.

-Puntos de Venta: A través del sistema www.superboletos.com, en Taquillas de la Arena CDMX, Palacio de Hierro, Farmacias del Ahorro e Innovasport.

Arena Guadalajara:

– Preventa Fans: el martes 30 de junio, 11:00 hrs.

– Venta al Público en General: A partir del miércoles 01 de julio, 11:00 hrs.

– Puntos de Venta: A través del sistema www.superboletos.com, en Taquillas de la Arena Guadalajara, Palacio de Hierro, Innovasport y Mr. CD.

Arena Monterrey:

– Preventa Fans: el martes 30 de junio, 11:00 hrs.

– Venta al Público en General: A partir del miércoles 01 de julio, 11:00 hrs.

– Puntos de Venta: A través del sistema www.superboletos.com, en Taquillas de la Arena Monterrey, Palacio de Hierro e Innovasport.