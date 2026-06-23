El esposo de Daniel llega a sus últimas funciones en el foro lucerna

El amor no siempre es suficiente

Con Pablo Perroni, Axel Santos, Juan Ríos Cantú, Pilar Flores del Valle y Rodrigo Oscós

El amor puede parecer un territorio seguro… hasta que una sola convicción lo pone a prueba.

La obra El esposo de Daniel, escrita por Michael McKeever y dirigida por Sebastián Sánchez Amunátegui, entra en sus últimas funciones en el Foro Lucerna, tras consolidarse como una de las propuestas teatrales más sensibles, provocadoras y emocionalmente potente.

Con las actuaciones de Pablo Perroni y Axel Santos, junto a Juan Ríos Cantú, Pilar Flores del Valle y Rodrigo Oscós, la puesta en escena construye un universo íntimo donde la aparente perfección de una pareja comienza a fracturarse.

Daniel y Michel representan aquello que muchos consideran una vida ideal: una relación estable, una casa construida con afecto, una red social que los valida y un futuro que parece estar escrito. Pero detrás de esa imagen impecable existe una tensión silenciosa que lo cambia todo: Michel no cree en el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Lo que en principio parece una diferencia de opinión se transforma en un conflicto profundo cuando un acontecimiento inesperado irrumpe en sus vidas, obligándolos a enfrentar decisiones que ya no pueden postergarse. En ese punto, la obra deja de hablar solo de amor y comienza a explorar algo más complejo.

El esposo de Daniel no busca respuestas fáciles. Por el contrario, plantea preguntas incómodas y necesarias sobre el compromiso, la identidad y la fragilidad de las relaciones humanas cuando se enfrentan a la realidad. Con una narrativa contemporánea y una dirección precisa, la obra logra un equilibrio entre la emoción contenida y la confrontación directa.

RECUADRO:

Últimas funciones:

Domingo 28 de junio: 18:30 hrs.

Lunes 29 de junio: 20:30 hrs.

Una oportunidad final para presenciar una historia que no solo se cuenta en escena, sino que se queda resonando mucho después de salir del teatro.