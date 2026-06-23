Siguen las protestas en Valle de México

Transportistas anuncian megaparo para hoy por extorsiones imparables

Caos vial en el día en que la Selección de México se enfrenta a Chequia en el Estadio Ciudad de México

La Asociación Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) anunció un megaparo para este miércoles 24 de junio en distintos puntos del Valle de Mexico en exigencia de sus demandas de seguridad, justo en el día en que México juega contra Chequia en el Estadio Ciudad de México, dentro de la jornada mundialista.

La delegación del Estado de México y Ciudad de México de esta agrupación indicó que la movilización está prevista desde las 08:00 horas, “debido a la falta de respuesta de las autoridades federales, estatales y municipales” por extorsiones a transportistas.

“Esperamos el apoyo de la ciudadanía ya que el transporte de carga es una necesidad, pero lamentablemente al transporte de carga y de turismo, las autoridades lo ven como símbolo de pesos”, expresó la Amotac.

Los manifestantes avanzarán en caravana hacia la Ciudad de México para exigir soluciones de seguridad. El contingente busca llegar al Zócalo para entregar un pliego petitorio al Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La Alianza confirmó que sus agremiados realizarán una marcha lenta desde diversos puntos del centro del país. Esta protesta busca visibilizar las problemáticas del sector sin bloquear por completo el tránsito vehicular.

Los conductores de carga pesada avanzarán por los carriles de baja velocidad para reducir el impacto, aunque advierten sobre retrasos en las zonas conurbadas. La movilización agrupará a cientos de unidades de carga, turismo y pasaje.

Vías afectadas en Edomex y CDMX

El comunicado oficial omite el listado exacto de las carreteras federales afectadas en todo el país por estrategia de los organizadores. Sin embargo, el documento anticipa complicaciones severas en los accesos principales que conectan al Estado de México con la capital.

Las autopistas México-Pachuca, México-Querétaro, México-Puebla y México-Cuernavaca perfilan como las rutas con mayor congestión durante las primeras horas del día, por lo que se sugiere evitar estas zonas.

Dentro del territorio capitalino, las afectaciones viales incluirán avenidas primarias como Insurgentes Norte, la calzada Ignacio Zaragoza y la calzada de Tlalpan. Las autoridades de tránsito recomiendan a los automovilistas anticipar sus traslados y buscar alternativas viales para llegar a sus destinos. El avance de los camiones de carga provocará cierres intermitentes hasta su llegada al primer cuadro de la ciudad, donde planean estacionar las unidades pesadas.

Demandas al gobierno de México

Los líderes del gremio exigen mayor seguridad en las rutas comerciales de todo el territorio nacional, un tema prioritario para el sector. El objetivo de llegar al Zócalo es establecer una mesa de diálogo directa con las autoridades de seguridad pública.

Los inconformes piden acciones concretas para frenar los asaltos, detener las extorsiones y garantizar la integridad de los operadores durante sus jornadas laborales en las carreteras del país.

Entre otras demandas, señaló la Amotac quitar los permisos y parar las extorsiones para poder circular en los municipios, más seguridad y no al cobro de grúas estatales y federales.

También no más abuso de autoridades, no más abuso de autoridad en la Central de Abasto de la Ciudad de México, no más acuerdos entre autoridades y operadores de grúas y no más extorsiones de parte de las fiscalías para la devolución de vehículos.

Recomendaciones para la ciudadanía

Ante este escenario de tráfico pesado, resulta necesario que los ciudadanos planifiquen sus actividades del miércoles con mucha anticipación. Se sugiere utilizar el transporte público masivo, como el Sistema de Transporte Colectivo Metro, para evitar los embotellamientos en las zonas de ingreso a la metrópoli.

Las dependencias de seguridad mantendrán operativos viales para agilizar el flujo de vehículos, proteger a los participantes de la caravana y evitar confrontaciones.

Carreteras afectadas

Autopista México – Querétaro.

Autopista México – Pachuca.

Carretera Chalco- México.

Autopista México – Pirámides.

Autopista México – Cuernavaca.

Vía López Portillo.

Vía Morelos.

Autopista México -Puebla.

Arco Norte.

Ciudad de México.