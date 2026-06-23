La UAEMéx refuerza la calidad y confiabilidad de publicaciones científicas

Con el software iThenticate

Esta plataforma detecta similitudes en documentos académicos y promueve buenas prácticas de investigación. Su uso fortalece la visibilidad y el prestigio de la producción científica universitaria

Toluca, Méx.- La apropiación indebida de obras intelectuales o la incorrecta citación de fuentes en trabajos de investigación puede derivar en consecuencias académicas y legales significativas. Con el propósito de fortalecer la calidad editorial y prevenir el plagio en la producción científica, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) pone a disposición de su comunidad el software iThenticate, una plataforma especializada en la detección de similitudes en documentos académicos.

La titular de la Dirección de Bienes Públicos del Conocimiento de la Secretaría de Ciencia, Alma Rosa Segundo Escobar, explicó que esta herramienta genera reportes de similitud que permiten identificar coincidencias entre los documentos analizados y una amplia base de datos de publicaciones académicas y científicas.

Detalló que, cuando el índice de similitud supera 20 por ciento, el documento es revisado y devuelto a su autor para que atienda las observaciones correspondientes y realice las correcciones necesarias antes de continuar con su proceso de publicación o evaluación.

“Es fundamental que toda la comunidad universitaria conozca y aproveche esta herramienta, especialmente quienes desarrollan actividades de investigación. Su uso contribuye a garantizar la calidad científica y editorial de las publicaciones, previene posibles conflictos relacionados con derechos de autor y fortalece la visibilidad y credibilidad de los trabajos en bases de datos especializadas”, señaló.

Asimismo, Segundo Escobar destacó que iThenticate está dirigido principalmente a productos de investigación, entre ellos tesis, artículos científicos, revistas académicas y libros especializados. En este sentido, precisó que cualquier integrante de la comunidad universitaria puede solicitar el acceso a la plataforma.

“El primer requisito es pertenecer a la comunidad universitaria, contar con un correo institucional vigente y presentar una solicitud formal. Además, es necesario cursar una capacitación virtual en la que se explican las funciones de la plataforma, desde la carga de documentos hasta la interpretación de los reportes de similitud y el proceso de validación”, indicó.

Finalmente, Alma Rosa Segundo Escobar exhortó a estudiantes, docentes e investigadores a fortalecer las buenas prácticas de integridad académica y a hacer un uso responsable de las herramientas digitales disponibles para la generación y difusión del conocimiento, contribuyendo así al fortalecimiento de la producción científica de la UAEMéx.