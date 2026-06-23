La batalla de los gobernadores

De frente y de perfil. Ramón Zurita Sahagún

La apertura del registro para seleccionar a los defensores de la 4T en los 17 estados que renovarán gobiernos en 2027, muestra el empeño de algunos gobernadores por dejar heredero.

El registro de los aspirantes se desarrolla sin tantos contratiempos., donde la mayoría de ellos y ellas llevan sus respectivas porras, algunas numerosas, otras menos nutridas, aunque se ve que no escatiman recursos, ya que los traslados de los respectivos estados de los que proceden son costosos.

Las reglas selectivas que deberán seguir los aspirantes fueron dictadas por la nueva dirigencia nacional del partido que eligió el majestuoso World Trade Center como sitio de operación.

Y es aquí donde se estará dando la primera disputa entre aquellos gobernadores que quieren influir en la persona que sea nombrada defensor o defensora de la 4T, para que sea alguien afín a ellos o ellas.

Son varios los estados en los que el empuje de los mandatarios en turno se nota más que en otras y ni siquiera disimulan en el empuje que les dan.

De los 12 estados en que gobiernan militantes de Morena, hay algunos que destacan más que los demás por el interés directo de los gobernantes en dejar sucesor.

Baja California es uno de ellos, en el que Marina del Pilar Ávila lanzó un par de apuestas por aquello de las dudas, un hombre Ismael Burgueño y una mujer, Julieta Ramírez.

El primero es un tipo popular, del que se presume le fue retirada la visa estadounidense, razón que podría frenarlo en la aventura. Otras fichas que no dependen de la gobernadora se registraron y son los casos de Fernando Castro Trenti, quien perdió en 2013, mediante una jugarreta que le hizo su entonces partido y Monserrat Caballero, candidata del PT y quien desarrolló un eficiente trabajo como alcaldesa de Tijuana.

Baja California Sur es otra de las entidades en las que el gobernador Víctor Castro decidió que la candidata deberá ser Milena Quiroga, alcaldesa con licencia de La Paz, mientras que el también alcalde con licencia de Los Cabos, Christina Agúndez y el diputado federal del Verde, Manuel Cota buscan la misma nominación.

En Campeche, la gobernadora Layda Sansores pretende dejar como su sucesor a Pablo Gutiérrez Lazarus, en tanto que otras figuras públicas realizan su intento.

Tlaxcala es otra entidad en la que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros empuja por el alcalde de la capital, Alfonso Sánchez, mientras que la senadora Ana Lilia Rivera es la mejor posicionada, pero no es del gusto de la mandataria.

En Sinaloa, contra viento y marea se quiere frenar a la senadora Imelda Castro, pero la licencia de Rubén Rocha Moya le favorece.

Toda la semana continuarán los registros de los aspirantes.

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Dentro de las novedades de los registros ocurrió el de la senadora con licencia Nora Ruvalcaba, quien se registró por Aguascalientes, estado en el que se advierte una total pobreza de aspirantes, por lo que Nora podría ser la candidata a gobernadora por cuarta ocasión. Arturo Ávila, el vocero de todas las luchas de Morena, prefirió no registrarse y buscar la nominación en la alcaldía de Cuauhtémoc CDMX.

ramonzurita44@hotmail.com

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