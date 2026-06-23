Inauguran Mara Lezama y Guardia Nacional nueva coordinación que reforzará seguridad

Del Tren Maya, aeropuertos y destinos turísticos

Se incrementará la capacidad operativa, logística y administrativa de la GN en una de las zonas de mayor importancia económica y turística del país

Cancún.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa, junto con el coordinador estatal de la Guardia Nacional, general de brigada Guardia Nacional EM, Sergio López Acosta, participó en la inauguración de las instalaciones de la Coordinación General de Seguridad de la Guardia Nacional en Cancún, una infraestructura estratégica que fortalecerá las labores de vigilancia y protección de proyectos prioritarios.

Durante la ceremonia, que incluyó corte de listón y develación de placa, Mara Lezama afirmó que esta nueva coordinación representa un paso fundamental para la construcción de la paz en Quintana Roo y en toda la región, al incrementar la capacidad operativa, logística y administrativa de la Guardia Nacional en una de las zonas de mayor importancia económica y turística de México.

La gobernadora destacó la importancia que tiene el hecho que esta Coordinación tendrá bajo su responsabilidad dos batallones de seguridad ferroviaria, un batallón de seguridad turística y un batallón de seguridad aeroportuaria, que en conjunto suman más de 4 mil elementos desplegados para resguardar infraestructura estratégica y garantizar la seguridad de millones de usuarios y visitantes.

Mara Lezama también destacó que los batallones ferroviarios protegerán los mil 554 kilómetros de vías del Tren Maya, así como sus 34 estaciones, contribuyendo a la movilidad segura entre Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas y Tabasco. Asimismo, señaló que los cuerpos especializados en seguridad turística y aeroportuaria reforzarán la vigilancia en destinos emblemáticos y terminales aéreas clave, entre ellas los aeropuertos internacionales de Tulum, Chetumal y el Felipe Ángeles.

Subrayó que, al ser Quintana Roo la principal potencia turística del país y uno de los destinos más visitados del mundo, la seguridad constituye una responsabilidad permanente para los tres órdenes de gobierno.

“Esta inversión fortalece la construcción de paz en nuestro estado”, expresó, al reconocer el trabajo coordinado entre la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, las corporaciones estatales y municipales, así como el respaldo del Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Por su parte, el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Sergio López Acosta, destacó que la creación de esta Coordinación General de Seguridad permitirá proteger proyectos estratégicos nacionales como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional de Tulum y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, además de fortalecer la conectividad, el desarrollo económico y el bienestar social.

El mando militar señaló que la instalación de esta coordinación en Quintana Roo responde al papel estratégico de la entidad como puerta de entrada al turismo internacional y motor económico del sureste mexicano, consolidando la presencia institucional del Estado para garantizar la seguridad de las obras que impulsan el desarrollo regional.

Anuncia MLE mil nuevas becas STEM para niñas y jóvenes

Cancún.– Durante la entrega de 533 reconocimientos a las participantes de la primera generación del programa Tecnolochicas, la gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció la apertura de mil nuevas becas STEM dirigidas a niñas y jóvenes quintanarroenses de entre 12 y 17 años que estudien el nivel de secundaria.

Durante el evento realizado en las instalaciones de Tecmilenio, la Gobernadora destacó que esta iniciativa busca acercar a más jóvenes a disciplinas estratégicas como la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y la inteligencia artificial, con el objetivo de fortalecer su formación académica y ampliar sus oportunidades de desarrollo profesional.

Con la presencia de la Coordinadora Nacional de Tecnologías de Fundación Televisa, Maciel Vázquez Montoya, la titular del Ejecutivo señaló que desde el inicio de su administración se asumió el compromiso de construir un estado donde las oportunidades lleguen a todas las personas, sin que el origen, la situación económica o el género limiten las aspiraciones de las nuevas generaciones.

De los 533 reconocimientos entregados a las estudiantes de Preparatoria que concluyeron el programa, 347 hicieron cursos de IA, programación y robótica; 16 se certificaron como Tecnolochicas instructoras; y 170 docentes fueron reconocidas por enseñanza con IA.

Las mil becas para este año están enfocadas en habilidades para creación de videojuegos, chatbot, codear un bot y talleres de electrolab.

Al respecto, Maciel Vázquez destacó que esta iniciativa busca transformar vidas a través del conocimiento y la tecnología. Expresó su satisfacción por esta primera generación de tecnolochicas. “Esto me emociona muchísimo, y vamos por la segunda generación”, dijo.

Antes de entregar los reconocimientos, Mara Lezama afirmó que cada vez que una mujer extiende sus alas, que decide creer en sí misma, ese día avanza toda una comunidad. “Este reconocimiento es mucho más que un papel, es una herramienta para un futuro mejor.