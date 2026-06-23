Planean actividades de bajo impacto en Santuario del Manatí

Taller de Diagnóstico Participativo de Turismo ambiental

Participan el Ibanqroo, Amigos de Sian Kan A.C. y el Instituto de Tecnológico de Chetumal

Por redacción DIARIOIMAGEN

Xcalak, Othón P. Blanco.- En seguimiento a las actividades del proyecto “Conservación de la Reserva Estatal Santuario del Manatí a través del fortalecimiento de las prácticas de turismo sustentable”, el Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo (Ibanqroo), en colaboración con Amigos de Sian Ka’an y el Instituto Tecnológico de Chetumal, realizaron el segundo Taller de Diagnóstico Participativo de Turismo en la comunidad de Xcalak.

Esta actividad se realiza también con el apoyo de la Cooperación Alemana a través de KfW y Mesoamerican Reef Fund (MAR Fund) y tuvo como objetivo identificar aspectos clave que permitan comprender la situación actual del turismo en la Reserva Estatal Santuario del Manatí, Bahía de Chetumal (RESMBCH).

Así como planificar de manera sostenible las actividades productivas que contribuyan a la conservación de sus ecosistemas. En el taller participaron prestadores de servicios turísticos y pescadores de fly fishing de Xcalak, quienes utilizan la bahía de Chetumal como espacio fundamental para el desarrollo de sus actividades.

Asimismo, Rosa María Loreto Viruel, coordinadora del proyecto de Amigos de Sian Ka’an, señaló que los resultados obtenidos durante este taller serán un insumo para la planeación estratégica del programa de uso público de la RESMBCH que contribuirá al fortalecimiento de un turismo responsable y compatible con la conservación del área.

Durante el taller destacó el desarrollo de mesas de trabajo enfocadas en un ejercicio de mapeo colectivo (cartografía participativa), orientado al diagnóstico de las actividades turísticas que se realizan en la región, permitiendo identificar las principales oportunidades y amenazas asociadas al desarrollo del turismo, integrando el conocimiento y la experiencia de los actores locales. La actividad fue liderada por Alicia Herrera Yáñez, académica del Instituto Tecnológico de Chetumal.

Durante las actividades, el director de Áreas Naturales Protegidas, Mejora Regulatoria y de Archivos del IBANQROO, Miguel Mateo Sabido Itzá, destacó la importancia ecológica y social de la Reserva Estatal Santuario del Manatí, Bahía de Chetumal, en el marco de su 30 aniversario. Asimismo, resaltó la necesidad de fortalecer la colaboración entre instituciones, autoridades y comunidades para impulsar acciones participativas que promuevan un turismo sostenible, la conservación de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades locales.

Fortalecen campo quintanarroense

Como parte de los compromisos asumidos en el convenio de colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPE) y el Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C. (CICY), se pusieron en marcha los trabajos de campo enfocados en brindar soporte técnico especializado a las y los productores agrícolas de Quintana Roo.

El titular de la SEDARPE, Jorge Aguilar, acudió directamente a territorio para atestiguar las visitas de inspección que realiza el personal especializado del centro de investigación. Durante esta etapa diagnóstica, los expertos se encuentran recolectando muestras biológicas y de suelo que serán sometidas a rigurosos análisis de laboratorio.

El funcionario estatal recordó que este convenio estratégico permitirá fortalecer las capacidades productivas de las y los trabajadores del campo. Lo anterior se logrará mediante la adopción de prácticas eficientes y sustentables para el manejo, control y erradicación de las diversas plagas y enfermedades que afectan de manera directa el rendimiento de sus cosechas.

Jorge Aguilar enfatizó que, paso a paso, se avanza en la búsqueda de soluciones de fondo con base científica, aplicando acciones para atender a quienes cultivan la tierra. Por ello, se trabaja con instituciones de gran experiencia, personal altamente capacitado y laboratorios reconocidos a nivel nacional que se enfocan en la raíz de los problemas.

Finalmente, se detalló que este esquema de atención integral no se limita a un solo sector, sino que abarca de igual forma los cultivos de caña de azúcar, pitahaya, chile habanero, cítricos, coco y sandía. Con estas alianzas estratégicas, Quintana Roo camina hacia la consolidación de un campo mucho más fuerte, próspero y productivo.