Operativos revelan participación de menores en rodadas clandestinas

– Autoridades de Cancún afirman que no se trata de una cacería

La reciente movilización del programa “Vidas en Movimiento” en Cancún dejó al descubierto un fenómeno preocupante: la presencia de decenas de menores de edad en actividades de alto riesgo sobre motocicletas. El secretario del Ayuntamiento de Benito Juárez, Pablo Gutiérrez Fernández, advirtió que la prioridad de la administración municipal es proteger la integridad de la ciudadanía y evitar tragedias en las vialidades.

El operativo del fin de semana, enfocado en las llamadas rodadas clandestinas, derivó en la detención de 91 personas y el aseguramiento de 104 motocicletas. De ese total, 33 eran menores de edad, lo que representa cerca del 40% de los participantes. “Es increíble que se den ese tipo de situaciones; había un menor de 12 años y uno de tres años, que inclusive el papá lo dejó sentado en una banqueta”, lamentó el funcionario, al subrayar la urgencia de generar conciencia y corresponsabilidad social.

Gutiérrez Fernández recalcó que estas acciones no buscan confrontar a los motociclistas, sino garantizar el orden y la seguridad de quienes transitan por las calles de Cancún. Aclaró que los operativos de la Dirección de Tránsito cuentan con el acompañamiento de Asuntos Internos de la Contraloría para asegurar la legalidad y se mantendrán de manera permanente cada vez que se detecten conductas fuera de la ley.

El secretario diferenció entre los grupos de motociclistas que circulan con educación vial y respeto al reglamento, y aquellos que generan desorden y ponen en riesgo a terceros. “No es un tema de cacería ni de persecución; cuando se detecten agrupaciones que vulneren la seguridad, se tendrá que actuar”, puntualizó.

En Cancún, los operativos municipales contra motociclistas se han intensificado este 2026 debido a que más del 49% de los accidentes viales involucran motos. Para salir bien librados, las autoridades recomiendan cumplir estrictamente con el reglamento: portar casco, no exceder dos pasajeros, usar calzado adecuado y acreditar la propiedad del vehículo.

El Ayuntamiento de Benito Juárez mantiene el programa “Vidas en Movimiento”, con retenes aleatorios en distintos puntos de la ciudad. Estos operativos buscan reducir accidentes y verificar que los motociclistas circulen de manera segura. En abril y mayo se aseguraron más de 130 motocicletas y se remitieron a más de 100 personas al juez cívico por incumplir el reglamento.

Los operativos cuentan con cámaras corporales en los agentes y supervisión de la Contraloría Municipal y Asuntos Internos, lo que garantiza que las revisiones se realicen con apego a la ley y transparencia.

FGE desmantela redes criminales en Tulum

El fin de semana, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) dio a conocer dos operativos distintos contra bandas dedicadas al reclutamiento de menores de edad mediante engaños laborales. En ambos casos, el patrón fue similar: ofertas falsas de empleo que terminaban en explotación dentro del crimen organizado.

El primero ocurrió el viernes 19 de junio, cuando se dictó prisión preventiva a Juan Carlos “N”, alias “Coquerito”, señalado por traficar con adolescentes y vinculado a una red que trasladaba y alojaba jóvenes para obligarlos a vender drogas en Tulum. Según las investigaciones, el acusado captó a cuatro mujeres -dos de Tamaulipas y dos de Michoacán- a través de anuncios en redes sociales como Facebook, WhatsApp y TikTok. Les prometían trabajos en restaurantes y hoteles, incluso cubriendo el traslado a Quintana Roo, pero al llegar eran forzadas a distribuir narcóticos. El imputado permanecerá dos años bajo prisión preventiva, mientras las víctimas quedaron bajo resguardo del DIF.

Dos días después, la Fiscalía detuvo a Óscar “N” y/o Cristofer “N”, también acusado de reclutar menores para actividades ilícitas. En este caso, el contacto se dio en un partido de futbol, donde el sospechoso ofreció empleo como mesero a un joven, para después obligarlo a vender drogas en la zona costera de Tulum. El Ministerio Público integró la carpeta de investigación y solicitó la orden de aprehensión; ahora será el Juez de Control quien determine su situación jurídica en el plazo constitucional.

Ambos casos reflejan la estrategia de las bandas criminales que, bajo la fachada de oportunidades laborales, buscan captar menores y jóvenes vulnerables para incorporarlos a la venta de drogas. La Fiscalía advirtió que continuará con operativos para frenar estas prácticas y proteger a las víctimas.

Rentas vacacionales en Cancún: crecimiento acelerado y riesgos

El mercado de hospedaje alternativo en Cancún continúa expandiéndose. En el último año, las rentas vacacionales registraron un incremento estimado del 5%, impulsado por un nuevo perfil de inversionistas que adquieren propiedades en zonas céntricas y de precios accesibles para operarlas mediante plataformas digitales. Sin embargo, el auge del sector ha encendido alertas: especialistas advierten que la falta de regulación integral abre la puerta a actividades ilícitas, incluida la trata de personas.

La presidenta de la AMPI Cancún, Dafne Fuentes Trujillo, explicó que predominan dos perfiles de compradores: quienes adquieren un inmueble para habitarlo y quienes lo destinan exclusivamente a la renta turística. Aunque las escrituras se registran como propiedad habitacional, en la práctica la mayoría de los nuevos desarrollos se orientan al esquema vacacional. Actualmente, Cancún concentra más de 200 proyectos inmobiliarios en proceso, lo que podría ampliar de manera significativa la oferta de alojamiento en los próximos meses.

El crecimiento, sin embargo, no ha ido acompañado de un marco regulatorio sólido. Fuentes Trujillo reconoció que aún falta control normativo, aunque aseguró que se trabaja en fortalecer las reglas para el municipio de Benito Juárez.

Por su parte, José Manuel Lozano Álvarez, presidente de la Asociación de Administradores de Rentas Vacacionales, subrayó que el sector debe profesionalizarse y adoptar estándares similares a los de la hotelería tradicional. Entre los pendientes más urgentes mencionó la seguridad y la prevención de delitos como la trata de personas, que puede infiltrarse en espacios de hospedaje independiente ante la ausencia de controles estrictos.

El especialista recomendó implementar mecanismos avanzados de verificación de huéspedes: solicitar documentación, analizar perfiles en plataformas de reserva y mantener supervisión constante en los entornos residenciales donde operan las propiedades.