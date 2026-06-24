Arrancó el PAN de Edomex proceso de selección de candidatos para 2027

Se busca perfilar liderazgos ciudadanos

Naucalpan, Méx.- El PAN del Estado de México inició la selección de Coordinadores del Cambio y Defensores de la Familia, es decir sus candidatos. Este proceso interno busca perfilar liderazgos ciudadanos para las elecciones de 2027 y marca la ruta de reorganización territorial del partido en la entidad.

Así lo anunció Anuar Azar Figueroa, presidente de ese instituto político, quien acompañado del Senador Enrique Vargas del Villar, en donde informó que el proceso se seleccionarán coordinadores en 12 municipios estratégicos mexiquenses.

Entre ellos destacan: Toluca, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan, Nicolás Romero, Coacalco, Metepec, Cuautitlán Izcalli e Ixtapaluca.

Las inscripciones para los interesados estarán abiertas hasta el 20 de julio y el método de selección será con perfiles que serán evaluados a través de mediciones y encuestas para garantizar competitividad y cercanía ciudadana.

Acción Nacional no presentó formalmente como candidatas o candidatos, estas coordinaciones son consideradas el primer filtro político para perfilar liderazgos municipales que podrían encabezar proyectos electorales en 2027, cuando se renovarán ayuntamientos en el Estado de México.

“Este ejercicio refleja la unidad, la organización y la fortaleza de Acción Nacional. Mientras otros apenas comienzan a mirar el proceso electoral, el PAN ya está trabajando en el territorio”, concluyó.