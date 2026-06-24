Espacios públicos ya no serán un negocio en Ecatepec: Cisneros Coss

Principalmente parques y deportivos

Ecatepec, Méx.- Se acabó el negocio con los espacios públicos de Ecatepec, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss al inaugurar la rehabilitación del deportivo «Río de Luz», cuya cancha de futbol fue construida con el programa Mundial Social 2026, del gobierno federal y la administración local

“En Ecatepec se gestó una cultura de muchos años de hacer de los espacios públicos un negocio. Los espacios públicos no son un negocio para nadie. Aquí debe haber Cambia de Cancha, jóvenes que están generando que otros jóvenes hagan deporte”, aseguró.

Agregó: “La rehabilitación de 500 espacios es un programa que inició desde los primeros días del gobierno, porque como éste hay muchos que llevan 20, 30, 40 años sin ser intervenidos”.

Muchos de los espacios públicos de Ecatepec, principalmente parques y deportivos, prestaban servicios por los que tenía que pagar la población, los cuales son recuperados por el gobierno municipal y ahora su uso es totalmente gratuito para niñas, niños y jóvenes.

Igualmente agradeció a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, pues “lo mejor de la rehabilitación de estos espacios es poderles brindar un lugar digno a todas las niñas y niños de este municipio. Lo merecen”.