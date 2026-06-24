Reconoce alcalde de Tlalnepantla la trayectoria de Alfonso Malpica

Reunión de la ASECEM

​Tlalnepantla, Méx.- En el marco de la reunión de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos de México (ASECEM), el Ingeniero Alfonso Malpica Olvera, recibió una presea de honor de manos del presidente municipal de esta localidad Raciel Pérez Cruz, ante el sector empresarial de la región.

Este galardón rindió tributo público a su invaluable trayectoria y compromiso con el desarrollo económico y social, reconociendo un esfuerzo ejemplar que ha trascendido de generación en generación y que se ha mantenido firme desde los pasos de su padre hasta el presente.

​Al entregar la distinción, el alcalde Pérez Cruz enfatizó ante los miembros de ASECEM que la figura del Ingeniero Alfonso Malpica Olvera personifica los valores más altos de la sociedad y del sector educativo, convirtiéndose en un referente de inspiración, liderazgo e impacto para las futuras generaciones.

Con este homenaje en el espacio empresarial, el gobierno local reafirma su compromiso de valorar a los ciudadanos excepcionales que con su guía y trabajo constante fortalecen la identidad, la inversión y el orgullo de todo el municipio.

Por su parte, el Ingeniero Alfonso Malpica Olvera, agradeció la distinción del presidente de ASECEM, Raúl Chaparro ,y del presidente municipal de Tlalnepantla ,Raciel Pérez Cruz, por tan distinguido reconocimiento, comprometiéndose a seguir impulsando acciones que beneficien a la sociedad y al entorno económico del municipio.