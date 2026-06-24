Presentará el PRI a los mejores perfiles para el 2027: Cristina Ruiz

Valle de México.- En tiempo y forma como lo marca la ley electoral, el PRI del Estado de México presentará a sus aspirantes a candidaturas para las elecciones de 2027 bajo una nueva estrategia de selección interna impulsada por su dirigente estatal, Cristina Ruiz Sandoval. El partido reiteró que dejará atrás las designaciones cupulares y los acuerdos «desde el escritorio», dando el poder a la militancia para definir los perfiles competitivos que garanticen triunfos en los municipios que conforman la entidad mexiquense.