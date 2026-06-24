Es obligación del gobierno atender a las madres buscadoras: López Rabadán

CLASE POLITICA. Miguel Ángel Rivera

“Sobre este tema, hay contradicciones, porque mientras la Presidenta dice que se ha reunido con algunas madres buscadoras y que incluso les ha dado su teléfono celular personal, hay madres buscadoras que afirman que no es así, que incluso se han quejado porque reciben mejor al “Pato Merlín” en el Palacio Nacional que a ellas, que necesitan hablar con la jefa del Ejecutivo. Entonces, conocer su opinión sobre este asunto y preguntarle otra cosa más”.

La anterior fue una pregunta formulada a la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, durante una conferencia de prensa en la que se abordó uno de los temas que mayor vergüenza y rabia generan en nuestro país, los miles de desaparecidos.

“Vergüenza, se supone, en medios oficiales, porque no se ha encontrado la forma de contener ese grave delito y a lo más que se ha llegado es a disfrazar las cifras con la finalidad de reducir el impacto en la sociedad. Rabia por parte de los miles de familias que han perdido, sin razón alguna, a uno de sus miembros; que no encuentran ni siguiera el consuelo de recuperar sus restos y que no reciben una respuesta adecuada de las autoridades que, se supone, tienen como una de las principales responsabilidades ofrecer seguridad.

La respuesta, a cargo de la mencionada presidenta de la Cámara de Diputados expuso, como se fuera necesario, todavía más la gravedad de este fenómeno.

“Los datos son claros, los números ahí están, incluso son números de las propias instituciones gubernamentales. Hay en México 135 mil 105 personas desaparecidas. El día de hoy he enlistado doce colectivos, doce personas que claramente han levantado su voz, incluso, en varios sexenios.

“Por ello es obligado desde aquí, desde la Cámara de Diputados, a escuchar a las madres buscadoras, más allá de cualquier sesgo ideológico, político, o partidista”.

Desde las filas del oficialismo, este grave problema se intenta minimizar. Sobre todo, se advierte que es un asunto que saca a relucir la oposición.

Efectivamente, la presidenta de los diputados, la mencionada Kenia López Rabadán es militante del PAN y está prácticamente de salida, pues conserva el título porque el Congreso de la Unión está en receso, pero en cuanto se inicie el siguiente periodo ordinario de sesiones, el 1 de septiembre, se elegirá a su sustituto, que saldrá de otro partido, seguramente del oficial, pues la llamada Cuarta Transformación se quiere asegurar tener la conducción de esa Cámara al tiempo que se realizarán las que se supone serán trascendentes elecciones intermedias, programadas para el primer domingo de junio del año venidero.

La legisladora panista aprovecha para hacer escuchar su voz, pues no es lo mismo ser uno de los cientos de diputados que llevar el título de presidente(a). Pero sea uno de los legisladores de “la base” o quien los representa, el tema es igual de trascendente, las decenas de miles de desaparecidos son una pesada carga que no sólo impacta dentro del país, sino que adquiere dimensión internacional.

El intento de reducir el impacto de ese grave asunto por parte de la llamada Cuarta Transformación lo encabeza la propia presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo, que prefirió recibir en Palacio Nacional a un pato “Merlín” que se convirtió en inopinada mascota del campeonato mundial de futbol que a los grupos de madres y padres buscadores que por todos los rumbos del país escudriñan en busca de los restos de sus hijos, hermanos y cónyuges que, saben, no volverán con vida y que, al mismo tiempo, exigen que el gobierno cumpla con su deber de ofrecer seguridad y sancionar a los delincuentes que impunemente privan de la libertad a miles de personas a las que obligan a acompañarlas en sus actividades ilícitas.

La presidenta Sheinbaum justificó su decisión de recibir en Palacio Nacional a la mascota (así como a la familia que lo cuida, por cuestiones humanitarias y, además aseguró que, en privado recibe a familias de desaparecidos, pero el hecho es que en público lo que prevalece son las denuncias de las organizaciones de buscadores que se quejan de no ser atendidos por las autoridades.

Por ejemplo, queda en la memoria pública la imagen de Cecilia Patricia Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. En marzo de 2024, acudió a Palacio Nacional con la llamada «pala de mando», la herramienta que utiliza para buscar a sus hijos desaparecidos, con la intención de entregársela personalmente al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. La situación no ha variado con la actual presidenta que tampoco ha sostenido un encuentro público con alguna de esas organizaciones integradas por quienes han perdido a uno o varios de sus miembros.

En la referida conferencia de prensa, de la cual se publicó una versión en la página oficial de Internet de la Cámara de Diputados, la presidenta ese órgano legislativo, tras lamentar que en México hay 135 mil 105 personas desaparecidas, más de 72 mil restos humanos sin identificar y miles de fosas clandestinas, sostuvo que la magnitud de esta crisis exige acciones inmediatas y coordinadas.

“Las instituciones tienen la responsabilidad de brindar respuestas oportunas, fortalecer las investigaciones, mejorar las capacidades forenses y garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, señaló en conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

La diputada presidenta afirmó que, ante este panorama, es necesario que el Estado mexicano haga una mayor inversión en tecnología, presupuesto focalizado para encontrar a las víctimas y garantías de seguridad para las madres buscadoras, quienes realizan labores que corresponden, en muchas ocasiones, a las instituciones públicas.

López Rabadán subrayó que también es indispensable atender de manera prioritaria y sin sesgos políticos a los colectivos, organizaciones y víctimas.

“Escuchar sus demandas es un paso importante, pero el objetivo debe ser traducirlas en resultados concretos”, abundó.

Recordó que la crisis de las desapariciones en nuestro país está en la agenda internacional, pues el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha advertido indicios fundados de que las desapariciones podrían estar ocurriendo de forma generalizada o sistemática, además de señalar niveles alarmantes de impunidad.

Por ello, dijo, la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones locales, las fiscalías especializadas y las instituciones forenses deben actuar con urgencia y coordinación.

También en materia de seguridad, otro pendiente del gobierno que dice construir el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación es la protección en las carreteras del país, en particular para los transportes de mercancías, aunque también afecta con demasiada frecuencia a los vehículos particulares.

Como consecuencia de esa situación, las principales organizaciones de transportistas han realizado frecuentes manifestaciones de protesta que consisten principalmente en bloqueos de carreteras y de avenidas en las principales ciudades del país, las cuales adquirieron mayor impacto por la realización del Campeonato Mundial de Futbol.

Una protesta más estaba programada para ayer, que afectaría principalmente a la Ciudad de México, nada menos que el mismo día en que estaba programado el tercer encuentro de la Selección Nacional, evento que podría resultar histórico en caso de un tercer triunfo al hilo de los mexicanos.

Horas antes del inicio de ese partido, el gobierno nacional anunció que las secretarías de Gobernación, representada por el subsecretario César Yáñez, y de Seguridad, a cargo de Omar García Harfuch, habían logrado un acuerdo con los transportistas para deponer su protesta.

La verdad es que no son muchas las exigencias de los transportistas. Lo que piden es seguridad en su paso por los caminos nacionales y acabar con las extorsiones de parte de los supuestos “agentes del orden”, es decir, las conocidas “mordidas”.

Previamente, se informó que miles de automovilistas resultaron afectados este miércoles por los bloqueos en diversos puntos del Valle de México y carreteras del país. Durante varias horas, las movilizaciones ocasionaron tránsito lento, retrasos y complicaciones.

Es de esperar que el acuerdo se cumpla y no se repitan los cortes al tránsito.