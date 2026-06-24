Delitos de alto impacto caen 34% con estrategias de la Mesa de Paz

Durante los primeros 5 meses del año

A nivel nacional, Edomex pasó al lugar 21 en materia de homicidio doloso, mientras que en la tabla de incidencia delictiva pasó al número 12

Toluca, Estado de México.– En la Mesa de Paz que encabeza diariamente la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se reportó que la incidencia delictiva de alto impacto en el Estado de México cayó 34 por ciento, de enero a mayo de 2026, en comparación con el mismo periodo del año pasado, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

la Mesa de Paz de este martes revisamos las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Gracias al trabajo coordinado, de enero a mayo de este año, en el #EdoMex contamos con una disminución de 34 % en los delitos de alto impacto, en comparación al mismo periodo del 2025. Seguiremos trabajando en conjunto por tu seguridad y la de tu familia”, dijo la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en sus redes sociales.

El SESNSP detalló que en dicho periodo los 12 delitos de esta clasificación disminuyeron, entre los que destacan: robo de vehículo sin violencia (-47 %); extorsión (-41 %); robo a negocio con violencia (-39 %), homicidio doloso (-38 %), robo de vehículo con violencia (-38 %), robo en transporte público con violencia (-36 %) robo a casa habitación con violencia (-23%), robo a transportista con violencia (-22 %) y robo a transeúnte con violencia (-21 %).

Estos resultados son reflejo del despliegue de las fuerzas de seguridad en el Estado de México y labores de inteligencia, que permitieron a la entidad mexiquense pasar al lugar 21 en materia de homicidio doloso; mientras que en la tabla de incidencia delictiva en general, al lugar número 12, ambos rubros por cada 100 mil habitantes.

En la sesión 118 de la Mesa de Paz participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica; Héctor Macedo García, Presidente del Poder Judicial; así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.