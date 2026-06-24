Recupera el GEM la movilidad en la Vía Morelos

Eje estratégico para más de 222 mil vehículos diarios

Ecatepec, Estado de México.– Como parte de la transformación de la infraestructura vial, impulsada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el gobierno del Estado de México, a través de la Junta de Caminos, avanza en la reconstrucción integral de la Vía Morelos, una de las arterias más importantes del Valle de México por la que circulan diariamente más de 222 mil vehículos.

Al respecto, José Luis López López, Encargado del Despacho de la Residencia Regional Tecámac-Ecatepec de la Junta de Caminos, explicó que los trabajos, que requirieron de una inversión de 208 millones 160 mil pesos, forman parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, implementada para modernizar vialidades estratégicas y mejorar la conectividad con Tecámac, el norte de la Ciudad de México y el AIFA.

Detalló que la obra comprende una intervención de 40 kilómetros, al considerar ambos cuerpos viales, y se dividió en dos etapas: la primera de 5 kilómetros, ejecutada en 2025; y la segunda, iniciada en enero de 2026, que abarca 15 kilómetros con nueva cinta asfáltica desde la zona de Cerro Gordo hasta los límites con Tecámac.

Se realizó la reconstrucción de áreas dañadas, corrección de asentamientos, señalamiento horizontal y vertical, así como obras hidráulicas. Actualmente, el proyecto registra un avance superior al 90 por ciento, por lo que únicamente se ejecutan trabajos complementarios de infraestructura peatonal y equipamiento urbano.

Los beneficios ya son percibidos por la ciudadanía, como Rosario Silva, habitante de Ecatepec, quien expresó: “la verdad sí estaba muy fea, horrible, llena de baches, pero está bien que la hayan habilitado”.

Con estas acciones estratégicas, la administración estatal reafirma su compromiso de transformar la movilidad en el oriente y nororiente mexiquense, al garantizar traslados más seguros, ágiles y dignos para las familias del Estado de México.