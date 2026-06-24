Al descubierto, la fortuna del ex fiscal Gertz Manero

Patrimonio oculto durante 7 años

Tiene 13 casas y terrenos, vehículos de lujo, 18 mdp en joyas y cuentas en Suiza, España y EU

Tras mantenerse reservado durante 7 años, se hizo público el millonario patrimonio de Alejandro Gertz Manero, ex fiscal general de la República (FGR), con lo que la austeridad republicana que pregona la 4T se estrelló con la riqueza del nuevo embajador de México en el Reino Unido.

El ahora diplomático mexicano posee 13 bienes inmuebles -entre casas, departamentos y terrenos-; autos de lujo donde destaca un Rolls Royce que compró de contado por 2.7 millones de pesos y 15 cuentas bancarias, algunas de ellas en Estados Unidos, España, y Suiza.

En su declaración patrimonial, el embajador informó que también heredó 18.3 millones de pesos en joyas, relojes y monedas, así como diversas obras de arte con un valor por 8 millones de pesos que afirmó también heredó.

En su primera declaración, en 2019, Gertz Manero rechazó hacer públicos sus datos, y cuando la FGR salió del ámbito del gobierno federal, no tuvo necesidad de reportar sus bienes y cuentas bancarias.

Tras su nombramiento en la embajada de Londres, otorgado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para quitarlo de la FGR, Gertz se convirtió en un servidor público de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), lo que le obligó a transparentar su imponente patrimonio.

En la plataforma Declaranet, Alejandro Gertz Manero indicó que el año pasado, por su cargo al frente de la FGR tuvo ingresos por un millón 720 mil 713 pesos; y 271 mil por rendimientos en valores bursátiles.

En el apartado de Bienes Muebles, el embajador detalló que el 11 de noviembre de 2020, ya siendo titular de la FGR, compró de contado un Rolls Royce por un valor de 2.7 millones de pesos a la empresa Automotriz Hermer SA de CV.

Antes de este vehículo, compró de contado otros automóviles: en 1995 un Cadillac por 160 mil pesos; un Mercedes Benz en 2020 por 200 mil y en 2012, otro Rolls Royce modelo 1966 por 250 mil pesos.

Por herencia, Alejandro Gertz Manero informó que obtuvo en febrero de 2018 un Ford Galaxi modelo 1972; en 2016 un Dodge Dart modelo 1982; y en 2017, un Ford Lincoln modelo 1994.

El embajador indicó que en junio de 2007 compró a crédito una casa de 160 metros por un millón 190 mil dólares por medio de un crédito hipotecario que obtuvo por el banco Chase Home Finance LLC.

En diciembre de 2013, Gertz Manero informó que compró de contado un departamento de 223 metros con un valor de un millón de euros.

Cuentas en Suiza, España y EU

El ex fiscal indicó que tiene a su nombre 15 cuentas bancarias entre fondos de inversión, cuentas de cheques, afores, y en donde destaca cuentas en bancos en Suiza, España y Estados Unidos, cuyos montos no fueron revelados.

Gertz Manero informó que tiene una tarjeta de crédito con American Express que abrió en diciembre de 2024 y de la cual tiene un adeudo por 75 mil 480 pesos; tiene un crédito hipotecario en Estados Unidos por 576 mil 882 dólares con Chase Bank.

En el rubro de participación de sociedades y asociaciones, el embajador de México en Reino Unido informó que es colaborador en la Universidad de las Américas AC.

En su declaración patrimonial también aparecen las inversiones del funcionario en Algerman Inmobiliaria, la empresa de la que es presidente y accionista mayoritario desde agosto de 2015, y en Desarrolladora del Centro, otra compañía inmobiliaria que le vendió la mayoría de sus acciones en 2020.

En esta declaración pública no aparecen las propiedades que Gertz pueda tener compartidas con otras personas, solo las que son íntegramente suyas. Tampoco las que estén a nombre de terceros.

Polémica gestión en la FGR

Gertz Manero asumió la jefatura de la Fiscalía General de la República (FGR) en 2019, durante el mandato del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

No obstante, en noviembre de 2025, ya en el sexenio de la actual jefa de Estado, Claudia Sheinbaum, renunció al cargo para ser nombrado embajador de México en Reino Unido.

El funcionario tuvo una gestión polémica en la FGR, entre acusaciones por la falta de resultados en la procuración de justicia, sus largas ausencias de la escena pública y su opacidad y contadas conferencias de prensa.

Entre las decisiones polémicas de Gertz Manero destacan una propuesta de eliminar el delito de feminicidio, usar la Fiscalía para perseguir a la viuda de su hermano y chocar con el encargado de investigar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.