“Kopalli. El espíritu astral” en el Teatro de la Ciudad

Este viernes 3 de julio

El espectáculo, creación de Pardo Heli, es una coproducción con la Promotora Oniric y el Ballet Folklórico Nuevo Jalisco

Pardo Heli, la Promotora Oniric y el Ballet Folklórico Nuevo Jalisco presentan una función única para la Ciudad de México, el espectáculo multidisciplinario de danza “Kopalli: el espíritu astral”, en el Teatro de la Ciudad de la Esperanza Iris el viernes 3 de julio del 2026 a las 20:00 horas.

KOPALLI: El Espíritu Astral es una creación escénica de gran formato que articula danza, circo, tradición corporal mexicana, música en vivo con instrumentación ancestral, multimedia que construyen un ritual escénico contemporáneo sobre la memoria, la identidad y el porvenir colectivo.

Los creadores la definen como una experiencia cultural y artística imperdible que transmite un mensaje de unidad, fraternidad y respeto a la vida.

KOPALLI: El Espíritu Astral es una experiencia escénica que trasciende la idea tradicional de espectáculo para convertirse en un ritual contemporáneo donde el cuerpo, la música y la tecnología se encuentran para narrar lo que somos, lo que hemos sido y lo que aún podemos llegar a ser.

La obra se construye a partir de símbolos ancestrales que han resistido el paso del tiempo —como el copal, los ciclos cósmicos y las memorias de nuestros pueblos— y los resignifica desde una mirada actual.

La música original, interpretada en vivo con instrumentos prehispánicos creados por los compositores Topiltzin y Tonantzin Borsegui, dialoga con secuencias electrónicas y arquitectura sonora expandida, generando una experiencia sensorial profunda e inmersiva.

Betsaida Pardo, Directora Creativa de Pardo Heli, explicó el significado de la creación artística y lo que implica trabajar con talento local. “Hemos tenido la fortuna de encontrarnos en el camino a grandes creativas y creativos que le dan vida a este gran espectáculo; Guadalajara es una cuna de grandes artistas”

50 artistas en escena —provenientes de lenguajes como la danza contemporánea, urbana, tradicional y folklórica— construyen una dramaturgia física que transita por el origen, la armonía, el conflicto y el colapso, revelando que las historias del pasado siguen resonando en nuestro presente.

Jairo Heli, Director Creativo de Pardo Heli, habló sobre la poética detrás de “Kopalli” y de la reimaginación de nuestros ancestros. “Es una ofrenda que narra la historia de nuestros ancestros, de la resignificación de lo que seguiremos siendo, porque somos una cultura que camina y desde la recuperación de la memoria queremos dar un mensaje al mundo de paz y fraternidad”

Por su parte, Ricardo Sandoval, Productor Ejecutivo y Director de Promotora Oniric con más de 15 años de experiencia, destacó que “Kopalli” es el resultado de la suma de esfuerzos, grado de especialización, creatividad y visión necesarias para un montaje de esta naturaleza.

Con música original en vivo de Topiltzin Borsegui y Tonantzin Borsegui, elementos multimedia y 50 artistas en escena, un espectáculo de gran potencia visual y emocional que convierte lo ancestral en presente vivo. “Kopalli. El espíritu astral”, viernes 3 de julio a las 20:00 horas. Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Donceles 36, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06010 Ciudad de México, CDMX