Plan de Crecimiento de Energías Renovables es histórico y aumenta la soberanía: Claudia Sheinbaum

Inversión de 739 mil mdp

Esfuerzo enorme para beneficio del pueblo de México, del país, de la nación, y de la soberanía energética, destaca

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el Plan de Crecimiento de Energías Renovables en México es histórico, aumenta la soberanía energética, tiene beneficios ambientales y generará justicia social, con la incorporación, hacia el 2030, de 32 mil megawatts (MW) de los que el 70 por ciento (22 mil MW) se generarán a través de fuentes renovables.

“Por primera vez en la historia estamos con proyectos de 32 mil megawatts —es algo histórico— en 6 años, 5 años, ahora, y el 70 por ciento de ellos son renovables. De tal manera que cuando dejemos el gobierno —si así lo decide el pueblo de México— hasta el 2030 incluso va a bajar el consumo de gas natural y va a aumentar la energía generada por renovables. Esto es algo histórico, único, un esfuerzo enorme para beneficio del pueblo de México, del país, de la nación, y de la soberanía energética porque implica importar menos de lo que estamos importando actualmente de gas natural”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Señaló que con el uso de fuentes renovables de energía se reducirá el consumo de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural, por lo que se pasará de energías que emiten contaminantes que afectan la salud y gases que provocan el cambio climático a energías limpias que no emiten gases de efecto invernadero.

“Además han disminuido su costo de inversión de manera muy importante por su uso a nivel mundial, para nosotros son indispensables para cambiar lo que se llama ‘la matriz energética’: que dejemos de consumir combustibles fósiles y aumentemos las energías renovables”, añadió.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, señaló que los 32 mil MW que serán añadidos contemplan una inversión de 739 mil millones de pesos (mdp): 42.6 por ciento con esquema mixto, 36.6 por ciento con recursos propios y 20.8 por ciento de privados.

Detalló que con el Plan de Crecimiento de Energías Renovables en México se mantendrá la prevalencia del Estado con 61 por ciento de la generación de energía total al final del sexenio. Agregó que la meta al 2030 es generar el 38 por ciento de la energía con fuentes renovables, lo que significa que se incrementará en 140 por ciento la generación con fuentes fotovoltaicas, en 90 por ciento con geotermia y en 70 por ciento con energía eólica y a través de mantenimiento en centrales del 18 por ciento con hidroeléctrica.

Dos proyectos emblemáticos

La directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, dio a conocer dos proyectos emblemáticos hacia la transición energética: el primero, Oasis, que combinará energía solar con una central fotovoltaica de 72 MW, almacenamiento con baterías con un sistema de 20 MW e hidrógeno verde que se almacenará en celdas de combustible en el Sistema Eléctrico Mulegé, Baja California Sur, en beneficio de 40 mil hogares. Además, se producirán 120 metros cúbicos (m3) de agua, destinados para la población, y se evitará la emisión de 94 mil 389 toneladas de CO2.

El segundo es la Central Fotovoltaica Rafael Galván Maldonado, ubicada en Puerto Peñasco, Sonora, una vez concluidas sus cuatro etapas de construcción, alcanzará una capacidad total de mil MW, lo que la convertirá en la central fotovoltaica más grande de América, asimismo, contará con sistemas de almacenamiento mediante baterías (246 MW). La inversión total de este proyecto supera los mil 400 millones de dólares.

Inflación de 3.55%, por tope al precio en combustibles

Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el 3.55 por ciento en que se ubica la inflación es por el límite máximo en el precio del diesel y la gasolina magna, así como el acuerdo voluntario con productores y comercializadores para bajar precios de productos como el jitomate y bajar la especulación. Suma seis quincenas consecutivas a la baja y registra el menor nivel desde octubre 2025.

“Decían que no podía bajar el precio del jitomate y ya bajó; la verdad es mucho trabajo el que ha hecho el equipo, lo que se hace en Pemex (Petróleos Mexicanos) y en la Secretaría de Energía para convencer a todos los gasolineros del límite máximo en el precio del diesel y de la gasolina magna”, señaló.

Asimismo, dijo, el “trabajo permanente para el Pacic (Paquete contra la Inflación y la Carestía), para la canasta básica, en acuerdos voluntarios con productores, comercializadores, particularmente para algunos productos que estaban con precios muy altos como el jitomate”.

La mandataria también celebró en su conferencia de prensa que el mayor crecimiento económico se haya dado en abril (2.2 por ciento).

“Evidentemente estos datos refuerzan esta visión de que se está consolidando un buen momento”.

Es decir, aún con “las dificultades de las tarifas impuestas por Estados Unidos, de la situación internacional que están viviendo todos los países, relacionado con la Guerra en Irán, que esperemos siga disminuyendo hasta alcanzar algo razonable, la economía va creciendo y mucho tiene que ver con la construcción”.