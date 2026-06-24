Mari Nobre lanza “La Madrina”, con empoderamiento y memoria migrante

Ya está disponible en todas las plataformas

Incluye temas como “Inmigrantes en Tierra de Inmigrantes” y “Me lo merezco”

Por Arturo Arellano

Mari Nobre estrenó su álbum “La Madrina”, una producción que reúne canciones originales y versiones al estilo banda y mariachi. El material, cruza el empoderamiento femenino con una mirada social sobre la experiencia migrante.

La artista explicó que el disco ya está disponible y que mezcla temas para distintos estados de ánimo: “hay canciones para llorar, para bailar, para gozar”.

Uno de los cortes centrales del álbum es “Inmigrantes en Tierra de Inmigrantes”, tema que Mari escribió a partir de historias cercanas y de su propia vivencia en comunidades latinas de Estados Unidos. “No me gusta mezclar política con música, pero sí me gusta hablar de lo que es justo y de lo que es injusto”, dijo en entrevista.

También compartió el motivo emocional detrás de la canción: “conozco muchas historias de inmigrantes que son honestas, que trabajan y fueron maltratados, separados de sus familias, por eso quise cantarles. En la ciudd donde vivo no esperaba que esto iba a pasar y si hay persecucion de trabajadores mexicanos, alguna vez, unos chicos me ayudaron a mi, estaban afuera de una tienda, pero la migra los persiguió, uno de ellos murio, porque corrio directo a la carretera, enterarme de eso fue dificil, triste y por eso hice esta cancion.”.

De Jenni Rivera al público mexicano

Mari recordó que su relación con el regional mexicano nació a través del tributo Joyas Prestadas, donde hoy es la vocalista oficial. “Yo digo que Jenny me buscó, porque nunca me imaginé estar cantando regional mexicano, pero espiritualmente ella me buscó y yo me enamoré de esta música”, contó.

Sobre ese público, destacó: “con el amor que me dieron en este tributo a Jenny de Joyas Prestadas, me enamoré más, porque este público es especial”.

Canciones para sanar

Entre los temas más personales del disco está “Me lo merezco”, que Mari definió como una canción dedicada a sobrevivientes de violencia doméstica. “Para mí tocar el corazón de la gente”, dijo sobre ese corte.

También lanzó un mensaje dirigido a las mujeres: “A las mujeres les pido que se amen a sí mismas, eso es lo más importante, no puedes amar a otros si no te amas tú primero”. Añadió: “deja lo tóxico y empieza de nuevo, porque sí se puede”.

La cantante adelantó que seguirá presentándose con Joyas Prestadas y que tendrá fechas en Estados Unidos. “Me presentaré el 3 de julio en House of Blues Las Vegas y después en San Diego, más tarde en Riverside y después en Sacramento”, señaló.

Además, adelantó su deseo de volver a México: “Espero regresar pronto a México a presentarme en vivo”, concluyó.