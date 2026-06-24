El Mundial pone a prueba la movilidad de la CDMX

Aument a la congestión vial

Más de 5.5 millones de turistas adicionales han llegado a la capital del país en esta época

Con el Mundial en marcha, la Ciudad de México, una de las 3 sedes de la justa de futbol en el país, enfrenta una presión de movilidad sin precedentes: más de 5,5 millones de turistas adicionales han llegado a la ciudad, aumentando la presión sobre la movilidad en una de las ciudades más congestionadas del mundo. Según el último Índice TomTom, los conductores capitalinos pierden 184 horas al año en embotellamientos, más de 7 días completos.

En la CDMX, el 65% de los 9 millones de capitalinos que se desplazan a diario depende del transporte colectivo concesionado, según reporta la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM).

En este sistema, que incluye microbuses y combis, el único método de pago aceptado es el efectivo en mano, sin comprobante ni historial de uso. Incluso en el Metro, la recarga de la tarjeta de movilidad ocurre mayoritariamente en taquilla y en efectivo.

Esto termina generando largas filas, pérdida de tiempo, fricción y un sistema que, sin quererlo, desincentiva su propio uso frente al automóvil privado.

No obstante, esa presión sobre las vías puede solucionarse con la tecnología conversacional que ya está redefiniendo la forma en que las grandes capitales de la región conectan a sus habitantes con el transporte público.

“El gran obstáculo del transporte público en México hoy no es solo la infraestructura: es la fricción. Mientras comprar un boleto implique buscar cambio exacto o hacer fila en una taquilla, el auto siempre ganará.

En este sentido, herramientas tecnológicas como WhatsApp pueden ser el puente entre la intención de mejorar la movilidad y el cambio real de comportamiento”, sostiene Fabiola Jiménez, Country Manager de Infobip en México.

El último Messaging Trends Report de Infobip, compañía global de comunicaciones en la nube AI-first, destaca que WhatsApp facilita el 91% de las interacciones de IA conversacional en México, con un crecimiento interanual del 25%, y alcanza al 90% de los usuarios en el país.

En un momento clave, en el que para la AMTM, el camino pasa por crear zonas de acceso exclusivo para transporte público, como el Centro Histórico, y aplicar un impuesto por congestión a quienes quieran circular en ellas con auto particular. La tecnología puede facilitar e incentivar el uso del transporte urbano.

Desde la plataforma de WhatsApp es posible comprar boletos, recargar tarjetas, recibir atención al cliente, todo sin efectivo y sin apps adicionales. El usuario no necesita aprender nada nuevo porque no requiere hardware adicional, cuenta bancaria ni ningún conocimiento técnico.

“En São Paulo, una de las capitales más grandes de la región, ya están utilizando WhatsApp para digitalizar completamente la experiencia del transporte público. Trabajamos con Autopass, la empresa más grande de movilidad urbana de la ciudad, y logramos implementar la solución en menos de 48 horas. Hoy el 75% de los pasajeros resuelve sus dudas mediante autoservicio en WhatsApp”, agrega la ejecutiva de Infobip.

La CDMX figura entre las ciudades con mayor congestión vial del mundo, con un costo real en la vida de sus habitantes: horas perdidas, productividad que se evapora y estrés acumulado día a día. Las ciudades que transformaron su movilidad no esperaron la infraestructura perfecta. Lo hicieron eliminando una fricción a la vez.

Escenarios de fan fest contribuyen al caos

La CDMX registra cierres viales en zonas como Paseo de la Reforma e Insurgentes debido al montaje de pantallas, escenarios y estructuras para la transmisión de los partidos de la Selección Nacional de México del Mundial 2026, como el de ayer entre México y Chequia.

Las instalaciones se realizan en puntos como el Ángel de la Independencia, Monumento a la Revolución y Monumento a Cuauhtémoc.

Las autoridades capitalinas informaron que estos espacios son para la convivencia y transmisión de los encuentros, aunque las obras han generado tráfico y afectaciones a la movilidad. Se recomienda a los automovilistas anticipar traslados y utilizar rutas alternas mientras continúan los trabajos.

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) suspendió la movilización nacional este miércoles 24 de junio 2026, la cual afectaría severamente los principales accesos viales a la Ciudad de México y carreteras en las 32 entidades federativas.

Sin embargo, otras movilizaciones al Estadio Azteca y eventos mundialistas complicarán el tráfico principalmente en el sur y centro de la capital, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC

Debido al estrangulamiento y la alta actividad en zonas como Paseo de la Reforma, Calzada de Tlalpan y las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, se aconseja priorizar el uso del transporte subterráneo (Metro).