Seis batallas, un caballo negro y el destino escrito en noventa minutos

Japón asume reflectores como el gran gigante silencioso

Ecuador se mete a la cueva del lobo para jugarse la vida ante Alemania

Por Arturo Arellano

El fútbol, en su estado más puro y salvaje, no es una ciencia exacta de pizarras y millones; es un acumulado de latidos compartidos que se escapan del pecho cuando la pelota besa la red y este jueves 25 de junio, el torneo nos regala una puesta en escena sencillamente colosal: una jornada de seis partidos donde los cálculos matemáticos se queman en el fuego de la urgencia.

No hay mañana para muchos. En este escenario de gladiadores contemporáneos, las miradas se desvían de manera magnética hacia el campamento asiático. Japón ha dejado de ser una promesa exótica para convertirse formalmente en el «Caballo Negro» de esta Copa del Mundo. Su disciplina milenaria, combinada con un despliegue de transiciones a velocidad luz, tiene temblando a los históricos del Grupo F. El combinado nipón camina con la mirada serena y las armas afiladas, listos para asestar el golpe definitivo que los coloque en el olimpo de los candidatos serios.

Pero si de mística y romance hablamos, es imposible no derramar una lágrima de orgullo por lo hecho por Curazao. Una pequeña isla caribeña, un pedazo de tierra arropado por el mar que ha plantado cara en el Grupo E con una garra descomunal. Nadie les regaló el boleto, y sobre el césped norteamericano han corrido cada balón como si en ello se les fuera la existencia entera. Se han ganado a pulso el corazón de la afición global; son los desamparados que juegan con el alma al descubierto.

Mientras tanto, en la otra cara de la moneda, el drama se tiñe de color amarillo, azul y rojo. Ecuador se encuentra frente a su propio espejo del destino. No hay margen de error, no hay espacio para la especulación, se juega absolutamente todo en un choque directo contra la imponente maquinaria de Alemania. Noventa minutos separan el milagro del doloroso regreso a casa.

El samurái contra el muro nórdico

El eje central de este reportaje se traslada a Texas, donde el Estadio de Dallas abrirá sus colosales compuertas a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) para albergar el duelo más esperado del Grupo F. La expectativa alrededor de este juego es altísima: ambos equipos se disputan el control absoluto del sector y la oportunidad de mandar un mensaje de autoridad al resto del planeta. Japón llega con 4 puntos, empatado en la cima con los Países Bajos, mientras que Suecia le pisa los talones con 3 unidades tras un vibrante andar. Es el ajedrez táctico llevado a su máxima expresión física.

Para este combate crucial, el estratega japonés mandará al campo lo mejor de su arsenal disponible, apostando por mantener la solidez defensiva que los caracteriza y el vértigo por las bandas:

Portero: Zion Suzuki.

Zion Suzuki. Defensas: Yukinari Sugawara, Ko Itakura, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito.

Yukinari Sugawara, Ko Itakura, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito. Mediocampistas: Wataru Endo, Hidemasa Morita, Takefusa Kubo.

Wataru Endo, Hidemasa Morita, Takefusa Kubo. Delanteros: Junya Ito, Kaoru Mitoma, Ayase Ueda.

Se espera que Japón tome la iniciativa con un juego de posesión progresiva, pero cuidando las espaldas ante los letales contragolpes suecos y su siempre peligroso juego aéreo.

El idilio con las tierras aztecas

Un fenómeno fascinante de esta Copa del Mundo ha sido la profunda conexión que la selección japonesa ha entablado con el público mexicano. Desde su llegada, los fanáticos locales han adoptado los colores nipones, abarrotando los entrenamientos y entonando cánticos de apoyo. La disciplina, el respeto de sus jugadores y el carisma de figuras como Takefusa Kubo han desatado una auténtica «Samuráimanía» en territorio nacional, haciendo que Japón juegue prácticamente como local en la mente y el corazón de los mexicanos.

El resto de los frentes

A continuación, desmenuzamos las cinco batallas complementarias que terminan por esculpir el destino de los Grupos D, E y F en este jueves de auténtica locura futbolística.

Curazao vs. Costa de Marfil (Grupo E): Estadio de Filadelfia (Lincoln Financial Field) 14:00 horas (Centro de México).

Curazao llega con 1 punto en el fondo del sector, pero con la moral por las nubes tras demostrar que sabe competir. Costa de Marfil acumula 3 unidades y necesita la victoria para asegurar su puesto en los dieciseisavos de final. Las estadísticas muestran que el poder físico africano será un reto enorme para la resistencia caribeña.

marfileños, liderados por Franck Kessié en el mediocampo, parten como los amplios favoritos. No obstante, la escuadra caribeña se encomienda a la inspiración de su guardameta y al orden colectivo para obrar el milagro de la clasificación.

Posible Resultado: Victoria ajustada de Costa de Marfil 2-1 o un empate heroico de Curazao.

Ecuador vs. Alemania (Grupo E): Estadio de Nueva York / Nueva Jersey (MetLife Stadium) 14:00 horas.

La hora de la verdad para Sudamérica. Alemania marcha perfecta con 6 puntos y 9 goles a favor, exhibiendo un fútbol demoledor bajo el mando de Julian Nagelsmann. Ecuador suma apenas 1 punto y tiene una diferencia de goles de -1; la victoria es el único camino seguro a la siguiente ronda.

Alemania es la indiscutible favorita, con una constelación de figuras comandada por Jamal Musiala y Florian Wirtz. Por la Tri, Moisés Caicedo tendrá que multiplicarse en la zona de destrucción y Enner Valencia buscará apelar a su idilio histórico con las redes mundialistas.

Posible Resultado: Alemania se impone 3-1, aunque la entrega ecuatoriana promete un partido sumamente físico y disputado.

Túnez vs. Países Bajos (Grupo F): Estadio de Kansas City (Arrowhead Stadium) 15:00 horas.

Los Países Bajos lideran el Grupo F con 4 puntos (+4 en diferencia de goles) y buscan sellar el liderato general para tener un cruce más benévolo en la ronda de eliminación directa. Túnez, lamentablemente, se encuentra matemáticamente eliminada sin puntos tras encajar 9 anotaciones en dos duelos, por lo que juegan únicamente por el orgullo de su nación.

El conjunto de Ronald Koeman es inmensamente favorito. La estrella Cody Gakpo y la solidez defensiva de Virgil van Dijk deberían bastar para controlar un encuentro donde la Naranja Mecánica saldrá a monopolizar el esférico.

Posible Resultado: Triunfo contundente de los Países Bajos por 3-0.

Turquía vs. Estados Unidos (Grupo D): Estadio de Los Ángeles (SoFi Stadium). 20:00 horas.

El anfitrión norteamericano llega clasificado con paso perfecto (6 puntos, 6 goles a favor y 1 en contra), desplegando un juego dinámico y efectivo bajo la dirección de Mauricio Pochettino. Turquía llega al abismo de la eliminación con cero unidades tras caer ante Australia y Paraguay; los dirigidos por Vincenzo Montella buscan cerrar con dignidad. Se anticipan rotaciones en el bando local para dosificar esfuerzos.

Estados Unidos es el favorito absoluto jugando ante su gente. Folarin Balogun ha sido la gran sensación ofensiva del torneo con un paso goleador histórico. Por Turquía, la joya Arda Güler intentará frotar la lámpara para despedirse con un destello de magia.

Posible Resultado: Victoria de Estados Unidos por 2-0.

Paraguay vs. Australia (Grupo D): Estadio de San Francisco (Levi’s Stadium) 20:00 horas.

Una auténtica final adelantada en la bahía de California. Ambos conjuntos se encuentran peleando palmo a palmo el segundo boleto del Grupo D. La garra guaraní medirá fuerzas contra la disciplina y el despliegue físico de los Socceroos. Las estadísticas previas auguran un juego cerrado en el mediocampo y con pocas ocasiones claras de gol.

Un duelo de pronóstico sumamente reservado, sin un favorito claro. Paraguay dependerá de la creatividad de Julio Enciso en el último tercio, mientras que Australia apostará por el juego de conjunto que los hizo brillar en sus duelos previos.

Posible Resultado: Un aguerrido empate 1-1 o una victoria por la mínima diferencia para cualquiera de los dos lados.

La cartelera de mañana

La Copa del Mundo continuará con sus emociones de manera ininterrumpida. Los encuentros programados para el viernes 26 de junio son los siguientes:

Noruega vs. Francia — 13:00 horas (Estadio de Boston)

— 13:00 horas (Estadio de Boston) Senegal vs. Irak — 13:00 horas (Estadio de Toronto)

— 13:00 horas (Estadio de Toronto) Cabo Verde vs. Arabia Saudita — 18:00 horas (Estadio de Houston)

— 18:00 horas (Estadio de Houston) Uruguay vs. España — 18:00 horas (Estadio de Guadalajara)

— 18:00 horas (Estadio de Guadalajara) Nueva Zelanda vs. Bélgica — 21:00 horas (Estadio de Vancouver)

— 21:00 horas (Estadio de Vancouver) Egipto vs. Irán — 21:00 horas (Estadio de Seattle)

México, el corazón hospitalario que abraza al planeta entero

No se puede concluir una crónica de esta envergadura sin rendir un merecido homenaje al gran director de orquesta invisible de esta fiesta: el pueblo de México. Como país coanfitrión, México ha edificado un torneo sencillamente impecable. La infraestructura ha estado a la altura de las leyendas, pero es la calidez de su gente la que verdaderamente ha transformado los estadios en catedrales de alegría. La afición mexicana, conocida mundialmente por su entusiasmo incombustible, ha decidido despojarse de los nacionalismos egoístas para adoptar de manera unánime a las delegaciones visitantes que caminan por sus calles.

Es un espectáculo conmovedor recorrer las distintas sedes y plazas públicas. En la Ciudad de México, en Guadalajara o en Monterrey, la marea verde se fusiona con los colores más insospechados. Se ve a familias enteras portando con orgullo la camiseta de Japón, contagiados por la nobleza de los asiáticos; a jóvenes bailando al ritmo caribeño abrazados a los seguidores de Curazao, o celebrando las hazañas de Cabo Verde. Incluso, en un gesto que borra de un plumazo las supuestas e históricas rivalidades futbolísticas, las camisetas albicelestes de Argentina caminan seguras y son vitoreadas por los locales en un pacto de hermandad que solo el fútbol es capaz de sellar. México no solo está albergando la Copa del Mundo; la está viviendo, la está respirando y la está devolviendo al universo convertida en amor puro por el balón.