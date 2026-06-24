Plantel “Adolfo López Mateos”, de la UAEMéx, ejemplo de talento, inclusión y transformación

Lidera indicadores de eficiencia terminal y fortalece la educación digital mediante el programa “Tu PrepaDigital UAEMéx”

Toluca, Méx.- El Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) se ha consolidado como un referente de formación integral en el nivel medio superior y como un espacio generador de talento y orgullo auriverde, afirmó la rectora Martha Patricia Zarza Delgado durante la lectura del cuarto informe anual de actividades del director de este organismo académico, Arturo Mejía Zamora.

En el Auditorio “Adolfo Villa González”, acompañada por integrantes de la comunidad universitaria y por la secretaria de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, María de las Mercedes Portilla Luja, la rectora destacó que, a lo largo de más de seis décadas, este plantel ha formado mujeres y hombres que, desde diversos ámbitos profesionales y sociales, contribuyen al desarrollo del Estado de México y del país.

Zarza Delgado señaló que, durante el periodo que se informa, el Plantel se mantuvo alineado con las tendencias educativas globales que impulsan la innovación y fortalecen los procesos de aprendizaje. En este sentido, resaltó la adopción del modelo educativo mixto y su incorporación al Programa “Tu PrepaDigital UAEMéx”, iniciativa que atenderá a 500 estudiantes durante el semestre 2026B y posicionará a la institución como referente nacional en educación media superior digital.

Asimismo, reconoció el compromiso institucional de este espacio universitario con el acompañamiento y la formación de su comunidad estudiantil. Destacó que el Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” registra el mayor índice de eficiencia terminal del nivel medio superior de la UAEMéx, además de promover la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género, la inclusión, la prevención de la violencia y la construcción de una cultura de paz.

De igual manera, impulsa acciones de sostenibilidad y cuidado ambiental, así como la mejora continua de su infraestructura académica, reflejada en la certificación de su biblioteca y de tres laboratorios.

Por ello, la rectora Martha Patricia Zarza Delgado reconoció la labor de Arturo Mejía Zamora, cuya vocación universitaria y liderazgo han contribuido a consolidar una visión de cercanía, inclusión y progreso en beneficio de la comunidad estudiantil.

En el marco de este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, Arturo Mejía Zamora informó que durante el ciclo escolar 2025-2026 el Plantel registró una matrícula de tres mil 991 estudiantes, lo que lo posiciona como el espacio con mayor número de alumnas y alumnos en el nivel medio superior de la UAEMéx.

Asimismo, indicó que la plantilla institucional está conformada por 174 docentes y 63 integrantes del personal administrativo. Destacó también que el plantel fortalece la generación y difusión del conocimiento mediante dos cuerpos académicos y promueve actividades culturales y deportivas que favorecen el desarrollo integral y el bienestar de las y los estudiantes.