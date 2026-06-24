Localidad-es, memorias y derivas de Toluca: una mirada artística a la identidad urbana

Toluca, Méx.- Como resultado del trabajo académico desarrollado por el alumnado de la tercera generación del Diplomado Superior en Estudios y Prácticas Curatoriales de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), se inauguró la exposición colectiva Localidad-es, memorias y derivas de Toluca, una propuesta artística que invita al público a reflexionar sobre la identidad de la capital mexiquense a través de diversas expresiones visuales.

La estudiante del diplomado y participante de la muestra, Denisse Soto Trigueros, conocida artísticamente como Denisse Kimíchi, explicó que este programa académico está orientado a la formación especializada en curaduría y museografía. Destacó que la exposición surgió del interés de las y los participantes por explorar aspectos cotidianos de la vida urbana y visibilizar aquellos elementos que contribuyen a la construcción de la identidad colectiva de Toluca.

“En el diplomado abordamos temas relacionados con la gestión, producción, curaduría y montaje de exposiciones, con el propósito de fortalecer la difusión cultural. A lo largo del programa nos organizamos en distintas áreas de trabajo que nos permiten desarrollar proyectos expositivos de manera integral. Para esta muestra decidimos mirar lo más cercano, aquello que forma parte de nuestra cotidianidad y que muchas veces pasa desapercibido. Nos interesó reflexionar sobre nuestro entorno y sobre aquello que nos identifica como habitantes de esta ciudad”, comentó.

Soto Trigueros detalló que Localidad-es, memorias y derivas de Toluca reúne 15 obras realizadas por integrantes del diplomado, quienes además participaron en las labores de gestión, producción, montaje, curaduría y mediación de la exposición. La muestra se presenta en dos sedes: la Galería de Gran Formato de la Facultad de Artes y la Sala “Ariceaga” del Centro Toluqueño de Escritores.

La exposición integra una amplia variedad de disciplinas y formatos, entre ellos instalación, dibujo, pintura, fotografía y medios mixtos, con el objetivo de generar distintas aproximaciones artísticas a una misma temática: la ciudad y las experiencias que le dan significado.

“Tenemos un conjunto de obras muy diverso. Encontramos desde propuestas instalativas hasta formatos más tradicionales como la pintura y la fotografía. La intención fue reunir distintas miradas y lenguajes artísticos para dialogar en torno a la ciudad y las experiencias que la conforman”, señaló.