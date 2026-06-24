Casi todo hoy, en México, pende de Washington

TRAS LA PUERTA DEL PODER. Roberto Vizcaíno

El retiro de visas, el fin del T-MEC, la presentación de denuncias del Departamento de Justicia del gobierno nortamericano contra gobernadores y otros del régimen por narcos, sumados a trascendidos periodísticos en poderosos e influyentes medios de Estados Unidos de que ahora van por 4 o por 15, sumado a duros comentarios del presidente Donald Trump de si en México no gobierna la presidenta Claudia Sheinbaum sino el narco y de que ya no hay más que lanzar operativos militares directos en suelo mexicano contra cárteles nos mantienen en vilo a millones en México.

La tensión entre ambos gobiernos, países, simplemente no baja. Se huele, se siente, todo indica que cada vez está más cerca el golpe de Trump.

Todo ahí queda a la imaginación de quienes lo perciben. Unos hablan de operativos militares directos, contundentes, contra cárteles en algún estado del país. Otros creen que, así como se llevaron a Nicolás Maduro, una madrugada bajarán los helicópteros de los Seals en Palenque y se llevarán a Andrés Manuel López Obrador con todo y hamaca. Y un par de guacamayas. Unos más creen que el golpe será simultáneo y múltiple para cargarse al senador Adán Augusto López, y gobernadores como Américo Villarreal, Alfonso Durazo, al senador Enrique Inzunza y otros más.

Hoy, todo está puesto para que ocurra cualquier cosa. A la narrativa del presidente Donald Trump, y su equipo más cercano, que ha dejado en claro que el narco domina la vida pública y privada en México, se han creado las condiciones para lanzar cualquier operativo militar en nuestro país.

Trump tiene militarizada su frontera con México, destructores armados hasta los dientes en los mares colindantes con los nuestros, sobrevuelos de drones y aviones altamente tecnificados para ubicar blancos con la mayor precisión y para intervenir comunicaciones en caso de que lo requieran.

Y por si todo eso no fuese suficiente, México no podría garantizar su gobernabilidad ni su estabilidad económica y social si desde La Casa Blanca se pone fin al T-MEC, o si se cierran las llaves del flujo de gas, gasolinas, petróleo, frijol, maíz, y otros muchos productos y equipos que alimentan la producción y la vida de los mexicanos.

En este contexto, ayer se publicó una nueva información que advierte que el golpe que venga desde Washington está más cerca que la semana pasada que ya estaba casi encima.

Se evalúa cuál sería el efecto de una operación militar

Un nuevo libro, de los periodistas Maggie Haberman y Jonathan Swan, de The New York Times, revela que el equipo del presidente Donald Trump analizó en los primeros meses de 2025, apenas llegado el mandatario por segunda ocasión a La Casa Blanca, cuáles serían los posibles escenarios en caso de cumplir con su promesa de campaña de lanzar un ataque militar en México contra cárteles del narco.

El libro, bajo el sugerente título de Cambio de Régimen, el asesor de Seguridad Interna de la Casa Blanca, Stephen Miller, estudió las posibles consecuencias en la relación México-EU, y a nivel internacional, si el gobierno de Trump lanzaba un operativo militar en México.

El primer obstáculo fue que, apenas iniciada la segunda administración de Trump y ante los señalamientos del mandatario de que México estaba dominado por los narcos, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó ampliando su cooperación antinarco con EU.

“Durante la campaña, Trump prometió usar a los militares para destruir a los cárteles mexicanos de la droga que producen el fentanilo que mata a tantos estadounidenses.

“En los primeros meses de la administración, dentro del Consejo de Seguridad Interna de la Casa Blanca, (Stephen) Miller analizó cuáles podían ser los medios para cumplir esa promesa… pero esto resultó complicado», comentan los periodistas de The New York Times en su libro.

Agregan:

«La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había estado cooperando con el equipo de Trump: haciendo prácticamente todo lo que se le pedía para frenar el flujo de migrantes y drogas. Pero Sheinbaum había puesto una línea roja: no podía permitir ataques militares de EU en su país».

En reacción a los señalamientos de Trump, la Presidenta envió a su vez 10 mil agentes de la Guardia Nacional a la frontera y enseguida entregó 29 a EU, entre ellos a Rafael Caro Quintero, ampliamente pedido por EU por ser el asesino del agente de la DEA, Kiki Camarena.

De acuerdo al relato de los periodistas, Trump pidió a su gabinete en mayo de 2025, estrechar el cerco contra Nicolás Maduro lo que llevó a Miller a desviar sus reflexiones sobre México.

“En mayo, cuando Trump les dijo a sus asesores más cercanos que quería endurecer su postura contra Maduro, Miller comenzó a trabajar en una idea… junto con Marco Rubio (secretario de Estado), Pete Hegseth (secretario de Guerra), Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto y John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia, idearon una operación militar que conmocionaría al mundo”, indican los periodistas.

Eso ocurrió el 3 de enero de 2026 al proceder a capturar a Nicolás Maduro dentro de Venezuela.

Hoy, la cada vez más dura narrativa de Trump y su equipo indica que han retomado el objetivo de ir a un operativo en México.

Eso igual lo sentimos muchos mexicanos que vemos cada vez más cerca que eso pueda ocurrir.

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