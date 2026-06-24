Modernizan Centros de Reinserción Social en el estado ante sobrepoblación

En Cancún, Cozumel y Chetumal

Que el crecimiento es resultado de mayor eficacia en combate a delincuencia

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- El Gobierno del Estado puso en marcha un programa acelerado de ampliación y modernización de los principales penales de Cancún, Cozumel y Chetumal, en respuesta al incremento sin precedentes de la población penitenciaria, que alcanzó los 5 mil 200 internos tras la reclusión de más de mil 500 personas en los últimos cuatro años.

Julio César Gómez Torres, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), explicó que este crecimiento es resultado de una mayor eficacia en el combate a la delincuencia y la procuración de justicia. “Los delincuentes están en la cárcel, ya la puerta giratoria se rompió, se rompió ese ciclo vicioso”, afirmó.

Estrategia contra la sobrepoblación

Las autoridades trabajan en dos frentes: la gestión para construir un nuevo complejo penitenciario y la expansión inmediata de la infraestructura existente. En Chetumal, ya se habilitaron 248 nuevas camas mediante la remodelación de módulos, mientras que en Cancún y Cozumel se ejecutan proyectos similares de reconfiguración de celdas y perímetros.

Reestructura integral

La actual administración recibió los penales con 3 mil 700 internos y detectó graves deficiencias estructurales. Para revertirlas, se construyen pasillos de seguridad, esclusas de control y aduanas internas, además de aulas educativas, áreas médicas especializadas y cocinas industriales.

El objetivo, subrayó Gómez Torres, es consolidar un sistema penitenciario alineado a estándares internacionales, que garantice la dignificación de los espacios, elimine la comisión de delitos desde el interior y asegure una verdadera reinserción social.