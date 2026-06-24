MLE presenta a hoteleros españoles plan turístico para fortalecer el Caribe mexicano

Reunión con representantes de INVEROTEL

Destaca la llegada de 20.2 millones de turistas en 2025, las acciones contra el sargazo, inversiones en seguridad y obras de infraestructura para impulsar la competitividad

Cancún.- Durante una reunión de trabajo encabezado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa con representantes de INVEROTEL, que agrupa a las principales cadenas hoteleras de capital español con presencia en el Caribe, se analizó el panorama actual del sector turístico, los principales retos del destino y las oportunidades de crecimiento para el Caribe Mexicano, la Capital Mundial de las Vacaciones.

Durante el encuentro se destacó que Quintana Roo recibió 20.2 millones de turistas durante 2025, manteniéndose como uno de los destinos más importantes de América Latina.

Como parte de la agenda, se presentó la estrategia de promoción internacional bajo la campaña “Caribe Mexicano: La capital mundial de las vacaciones”, enfocada en fortalecer el posicionamiento global del destino, impulsar la conectividad aérea y consolidar alianzas con aerolíneas, operadores turísticos e inversionistas internacionales.

También se revisaron las acciones implementadas para la atención del sargazo, destacando la recolección de más de 93 mil toneladas durante 2025, respaldada por inversiones superiores a 455 millones de pesos en los últimos tres años y una estrategia integral que incluye monitoreo satelital, embarcaciones especializadas y barreras de contención.

En materia de seguridad turística, se informó del fortalecimiento infraestructura, equipamiento y tecnología, incluyendo la operación de un sistema estatal con 10,058 cámaras de videovigilancia, así como la próxima puesta en marcha de 42 Paraderos Seguros en la Zona Hotelera de Cancún.

Finalmente, se abordaron proyectos estratégicos de infraestructura como el Boulevard Turístico Cancún – Isla Blanca, que contempla una inversión estimada de 2,733 millones de pesos, beneficiará a más de 1.2 millones de turistas y generará alrededor de 14,454 empleos, fortaleciendo la conectividad y competitividad de Costa Mujeres, actualmente el destino con mayor ocupación hotelera anual del estado, con 78.5%.

Reconstrucción del puente de Subteniente López, al 37%

Subteniente López.- La reconstrucción del histórico Puente Subteniente López, también conocido como Puente de Santa Elena, registra un avance físico del 37 por ciento y se perfila como una obra estratégica para la reactivación económica, comercial y turística de la frontera entre México y Belice, destacó la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Durante un recorrido de supervisión, Mara Lezama destacó la importancia de esta infraestructura ubicada sobre el Río Hondo, a aproximadamente 12 kilómetros de Chetumal, la cual permaneció cerrada para la circulación de carga pesada desde 2013, afectando de manera significativa la actividad económica de la zona.

La gobernadora señaló que la reconstrucción permitirá fortalecer la conectividad entre Quintana Roo y Belice, además de impulsar nuevamente el intercambio comercial y la llegada de visitantes.

“Cuando quedó cerrado prácticamente se murieron algunos de los comercios”, expresó la Gobernadora al resaltar que la reapertura del puente devolverá oportunidades de desarrollo a las familias que dependen de la actividad fronteriza. “Es un apoyo de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, añadió Mara Lezama.

De acuerdo con Yolanda Basulto, la transformación del puente contempla la sustitución de la antigua estructura metálica por una moderna losa estructural con una carpeta de 4 centímetros de espesor, además de la construcción de banquetas peatonales de 2.60 metros de ancho con barandales de seguridad en ambos lados, garantizando un tránsito más seguro y accesible para peatones y vehículos.

Asimismo, el nuevo diseño permitirá nuevamente el paso de carga pesada, una condición fundamental para fortalecer la actividad comercial entre ambos países, mejorar la movilidad en la región sur del estado e impulsar la prosperidad compartida.

La inversión destinada al proyecto asciende a 42 millones de pesos y es financiada con recursos federales a través de la SICT, como parte de las gestiones realizadas por la gobernadora Mara Lezama ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.