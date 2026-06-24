Robo de cableado estrangula energía eléctrica en el estado

También se exponen afectaciones en suministro de agua

El norte de Quintana Roo ha vuelto a confirmar una incómoda realidad logística: en el Caribe mexicano, abrir el grifo y tener agua depende enteramente de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantenga encendidos sus interruptores. Cuando la infraestructura eléctrica falla o es vandalizada, el impacto no se limita a la pérdida de iluminación o aire acondicionado en una región golpeada por las altas temperaturas; de inmediato, el suministro de agua potable se paraliza por completo.

Esta alarmante interconexión quedó en evidencia tras el robo de cableado de cobre y componentes eléctricos registrado el pasado 19 de junio de 2026 en la zona estratégica de captación de agua. Al quedarse sin energía los pozos y cárcamos de extracción primarios, la empresa concesionaria Aguakan se vio obligada a suspender o disminuir drásticamente la presión del servicio en múltiples supermanzanas y colonias de Cancún e Isla Mujeres. El desabasto paralizó la dinámica habitual de hogares, comercios, escuelas y centros de salud, demostrando que los sistemas críticos de la entidad carecen de redundancias mecánicas para operar de forma independiente.

La vulnerabilidad de la red eléctrica no es exclusiva de Cancún. Apenas en mayo de este año, fallas en las líneas de distribución de la CFE dejaron a más de la mitad de los usuarios de Cozumel y el municipio de Solidaridad (Playa del Carmen) a oscuras, sumándose a las constantes quejas por variaciones de voltaje en la Ribera del Río Hondo al sur del estado.

Mientras Aguakan emitió comunicados detallando el avance de las reparaciones a cargo de sus brigadas técnicas, la respuesta de la CFE ante estos actos de vandalismo e interrupciones del servicio ha seguido una línea de hermetismo que alimenta la incertidumbre social. Los usuarios afectados denuncian una marcada escasez de información oficial oportuna, canales de atención lentos y una total ausencia de estimaciones claras sobre los tiempos de restablecimiento técnico. La falta de transparencia institucional deja a la población en una posición de total indefensión frente a la parálisis de un recurso no negociable para la vida cotidiana.

El problema exige dejar de ser tratado como una serie de incidentes aislados o simples «interrupciones de distribución». La ciudadanía y los sectores productivos exigen una estrategia estructural profunda que involucre vigilancia policial en las zonas de captación, planes de contingencia conjuntos, reposición inmediata de materiales y, sobre todo, una política de comunicación abierta hacia el usuario final.

Fraudes digitales golpean al turismo

La amenaza no llega por mar ni por aire, sino desde las pantallas. En Cancún, al menos diez casos mensuales de suplantación de identidad de agencias de viajes virtuales están siendo detectados, un fenómeno que afecta directamente a hoteles, parques temáticos y, sobre todo, a los turistas que caen en estas trampas digitales.

De acuerdo con Leonor Alarcón Méndez, presidenta del Consejo Nacional de Mujeres Uniendo Destinos, los llamados MontaViajes operan desde países como Colombia o República Dominicana, pero se presentan como empresas locales. Copian plataformas de reservaciones, clonan logotipos y ofrecen paquetes vacacionales con descuentos de hasta 80%, lo que resulta irresistible para quienes buscan precios bajos en temporadas altas. El resultado: excursiones inexistentes y dinero perdido.

El problema no solo daña la reputación de las agencias legítimas, también golpea directamente a los consumidores. “La gente debe desconfiar de ofertas demasiado atractivas, sobre todo en hoteles de lujo y en fechas de alta demanda”, advirtió Alarcón.

Las autoridades estatales y federales, como Sedetur y Profeco, han comenzado a capacitar al gremio para denunciar correctamente estos fraudes y lograr que procedan ante la ley. Sin embargo, la proliferación de esquemas digitales exige mayor vigilancia y coordinación.

La conclusión es clara: el turismo en Quintana Roo enfrenta un doble reto. Por un lado, combatir la suplantación digital que roba dinero y confianza; por otro, frenar esquemas que lucran con la falta de experiencia de quienes buscan emprender en el sector. En ambos casos, la transparencia y la prevención son la única defensa frente a un mercado cada vez más vulnerable.

Cámaras corporales: 42 agentes sancionados

La tecnología se ha convertido en un aliado para vigilar el desempeño policial en Cancún. Desde que el Ayuntamiento hizo obligatorio el uso de cámaras corporales en los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito, 42 agentes han sido sancionados por irregularidades detectadas en su actuación.

El caso más reciente derivó en la destitución de un oficial que apagó deliberadamente el dispositivo para encubrir actos de corrupción. La medida, según el secretario general del municipio, Pablo Gutiérrez Fernández, demuestra que las cámaras no son accesorio, sino requisito indispensable: deben portarse siempre visibles y en funcionamiento.

La administración municipal ha exhortado a la ciudadanía a participar activamente en la vigilancia del desempeño policial. Se pide denunciar a cualquier uniformado que altere el uso de las cámaras, ya sea apagándolas, cubriéndolas o no portándolas. Para ello, existe un equipo técnico y legal que procesa las quejas de manera ágil, con respaldo de la Contraloría Municipal y la Dirección de Asuntos Internos.

Aunque las sanciones acumuladas podrían sugerir un problema extendido, Gutiérrez Fernández aclaró que no se trata de una conducta generalizada. Defendió el compromiso de la mayoría de los policías y subrayó que las cámaras también han servido para respaldar actuaciones correctas y profesionales.

La conclusión es clara: las cámaras corporales son más que un dispositivo tecnológico; son un mecanismo de rendición de cuentas que fortalece la confianza ciudadana. Su uso obligatorio busca garantizar que la seguridad pública se ejerza con transparencia y que cualquier intento de corrupción tenga consecuencias inmediatas.