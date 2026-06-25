El INE excluye a 2 y da registro a solo 2

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Al final, la Unidad de Inteligencia Financiera prevaleció sobre lo electoral y político y sus investigaciones fueron determinantes para que el Pleno del INE negara el registro a las organizaciones Que Siga la Democracia y a Construyendo Sociedades de Paz.

En ambos casos la UIF detectó operaciones “sospechosas” que advertían un financiamiento no legal. Ambas organizaciones tienen ahora la posibilidad de presentar un recurso contra el rechazo a sus registros.

En su debate final, el Pleno del INE dió luz verde a las organizaciones México Tiene Vida y Somos México, las cuales desde ayer son ya partidos políticos con registro para poder participar en las elecciones de 2027.

Previamente, y sin mayor discusión, por unanimidad, los integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral aprobaron pasar al pleno del INE la propuesta de darle registro a las cuatro organizaciones civiles antes señaladas.

Con esta decisión, México cuenta con 8 partidos políticos nacionales que podrán aparecer en las boletas de la elección intermedia de 2027: Morena, PT, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, PAN, PRI, Que Siga la Democracia y Somos México.

Que Siga la Democracia es una organización política encabezada por el empresario Édgar Garza Ancira y su esposa, Gabriela Jiménez Godoy, diputada federal y nombrada vicecoordinadora de la bancada de Morena en San Lázaro.

Fue en 2021, en que Que Siga la Democracia se registró ante el INE como asociación civil para iniciar el proceso de convertirse en Partido Político.

Construyendo Sociedades de Paz, liderada por el diputado federal morenista Hugo Eric Flores, presidente de la Comisión Jurisdiccional de la cámara de Diputados, intentó no sólo obtener el registro como partido, sino hacerlo bajo las siglas de CSP que son las del nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Eso provocó que la propia Presidenta se inconformara y pidiera no utilizar esa argucia para darle vida a un partido político, que además es el tercer intento del diputado Hugo Eric Flores de registrar un partido político en México.

Años antes, y con el apoyo de comunidades evangélicas en el país, logró obtener el registro para el Partido Encuentro Social que perdió su registro en el proceso electoral de 2018, al no alcanzar el mínimo de 3% de la votación requerido para mantenerse en las boletas electorales.

Insistente, el diputado logró registrar a otro partido con las mismas siglas, de PES, pero este con el nombre de Partido Encuentro Solidario.

En estos intentos, el diputado Hugo Eric Flores cobró notoriedad al apoyar con uno de estos partido a la llegada a la gubernatura de Morelos del futbolista Cuauhtémoc Blanco, con quien luego tuvo una fuerte disputa por cargos y dineros en esa entidad.

Los que sí pasaron

En la resolución del INE de ayer se aprobó el registro de México Tiene Vida como partido político, cuyo antecedente es un partido local en Nuevo León con el mismo nombre.

Este nuevo partido tiene fuertes raíces evangélicas y es dirigido por el empresarios Jaime Ochoa y por sus asesores Eduardo Zamarripa y Jorge Garza.

En su declaración de principios se indica que uno de sus objetivos es su oposición a que las mujeres decidan sobre sus cuerpos y se declara defensor del “derecho a la vida humana desde su concepción hasta su término natural”.

El otro que alcanza el registro es Somos México, liderado por el ex dirigente perredista Guadalupe Acosta Naranjo, que surge luego de la multitudinaria llamada “Marea Rosa”, y quien es acompañado por un nutrido grupo de políticos de diversas ideologías, académicos, líderes sociales, ex legisladores, empresarios y de exfuncionarios del INE y ex ministros de la Suprema Corte, entre otros muchos.

Somos México es, sin duda, el partido que acumula la mayor base de apoyo social en el que participan, entre muchísimos más, Adrián LeBarón, Adriana Pérez Cañedo, Agustín Basave Benítez, Arturo Sarukhán, Beatriz Pagés, Carlos Medina Plascencia, Carlos Navarrete, Ceci Flores, Clara Jusidman, Consuelo Sáizar, Demetrio Sodi, Diego Valadés, Elena Chávez, Ernesto Ruffo Appel, Federico Reyes Heroles, Fernando de la Mora, Francisco Valdés Ugalde, Guillermo Ruiz de Teresa, Gustavo Madero Muñoz Ignacio Morales Lechuga, Ivonne Melgar, Javier Laynez Potisek, Jorge Castañeda Gutman, Lorenzo Córdova Vianello, Macario Schettino, Manuel Clouthier, Margarita Ríos Farjat, María Amparo Casar, María Elena Morera, Maricarmen Alanís, Paco Calderón, René Arce, Ricardo Bours, Roger Bartra, Rubén Aguilar Valenzuela, Tere Vale y Tere Vicencio Álvarez.

Sin duda, este nuevo partido será una opción de gobierno en las siguientes elecciones.

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