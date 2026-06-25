El ex diputado Eduardo Villaseñor es constructor de consensos: liderazgos

“Sumaría a la unidad y fortalecimiento de Naucalpan”

Naucalpan, Méx.- “La construcción de consensos partidistas y de liderazgos, son una herramienta fundamental para consolidar un mejor Naucalpan. Aquí se requiere un actor con una trayectoria y formación sólida, que contribuya a la unidad y el fortalecimiento municipal, es por ello que se debe de tomar en cuenta al ex legislador Eduardo Villaseñor”.

Destacaron lo anterior, empresarios y líderes sociales de este municipio, luego de destacar que “en una demarcación caracterizada por su alta competitividad política, no dependen de esfuerzos aislados, sino de una estratégica de actores como lo es el también empresario Eduardo Villaseñor”, dijeron.

Destacaron que la cohesión de los liderazgos y de todos los sectores, permitiría que Naucalpan retorne a los primeros lugares que ocupó décadas atrás.

“La confianza que generan los perfiles locales, como lo es Villaseñor Cicero, promueve que los habitantes se sumen voluntariamente a actividades que contribuyan a encontrar el municipio que necesitamos”, destacaron los liderazgos.

Finalmente, coincidieron que “la trayectoria y el perfil del ex diputado Eduardo Villaseñor Cicero, es clave dentro del ecosistema político que sumaría a la unidad y fortalecimiento de Naucalpan”, concluyeron.