Respaldan en Ecatepec continuidad de la alcaldesa Azucena Cisneros Coss

Amplio apoyo ciudadano

Ecatepec, Mex.- Ante la cercania de definiciones al interior de Morena, diversos linderazgos políticos, sociales y vecinales en este municipio, respaldan activamente la continuidad del proyecto de Azucena Cisneros Coss al frente de la alcaldía.

El apoyo hacia la gestión de la alcaldesa se centra en la consolidación de obras de infraestructura, el abasto de agua potable por red, las estrategias conjuntas de seguridad y la transparencia financiera en esta localidad.

Los liderazgos vecinales y Consejos de Participación Ciudadana (Copacis) avalan el plan de estabilización hídrica mediante la reactivación de pozos.Infraestructura Urbana: Resaltan los avances en las pavimentaciones masivas, la instalación de luminarias y la recuperación de espacios públicos.

Los representantes de las comunidades destacan que, tras su llegada a la presidencia municipal, se han coordinado esfuerzos con el gobierno Federal y el Estado de México para el financiamiento de obras prioritarias en las zonas con mayor rezago.

Es así que la presidenta municipal Azucena Cisneros, cuenta con un amplio apoyo ciudadano para continuar al frente del gobierno en Ecatepec en el 2027.