Avalan en Tlalnepantla estímulos y nombramientos de jueces cívicos

Fortalecimiento institucional del municipio

Tlalnepantla, Méx.- El alcalde Raciel Pérez Cruz y el cuerpo edilicio aprobaron importantes acuerdos en beneficio de los servidores públicos de emergencia y el fortalecimiento institucional del municipio.

Los integrantes del Cabildo destacaron la importancia de mantener la eficiencia y la transparencia en la administración pública local.

Los miembros del cuerpo edilicio analizaron, discutieron y avalaron de manera unánime el acuerdo para otorgar un estímulo económico equivalente a una quincena de sueldo para todo el personal adscrito a la Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Gestión Integral de Riesgos.

Esta medida se implementa en conmemoración de los Días del Personal Paramédico, Bombero y Brigadista, como un reconocimiento institucional a su diaria y heroica labor en favor de la seguridad de la ciudadanía.

Asimismo, con el propósito de robustecer el sistema de justicia comunitaria en la demarcación, se autorizó la propuesta para la designación de las personas que ocuparán la titularidad del cargo de jueza o juez cívico, de igual manera que a quienes fungirán a partir de este momento como Secretarias o Secretarios Cívicos dentro de la estructura municipal.