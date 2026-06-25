ACME, fuera de Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana

Cuautitlán Izcalli, Méx.- Axel García Aguilera, líder de la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana (AAA), informó que la asociación ACME, manejada por Jafet Sainz Villarreal, fue desvinculada de AAA porque “permitió el ingreso a ella de personas señaladas por sus actos de corrupción y malas prácticas. “Se llenó de delincuentes y se metió a la linea de Arcelia Tafoya en el municipio de Melchor Ocampo, a quienes corrimos por cometer actos de corrupción y ACME fue desleal al integrarla a la organización», dijo.