Amplían 184 días el plazo para vincular líneas celulares con la CURP

Registrado, el 43% del mercado

La CRT reportó que hasta la fecha se han registrado alrededor de 63 millones de teléfonos

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó una prórroga de 184 días naturales para que los cerca de 82 millones de usuarios de telefonía móvil que aún no han vinculado su línea celular con su identidad mediante la CURP puedan completar ese trámite en el nuevo registro telefónico nacional. aunque no será igual la prórroga para todos.

Se dio a conocer que las líneas de celular en modalidad de prepago que aún no se han registrado tendrán una fecha límite asignada conforme al último dígito del número telefónico.

Con esta ampliación, el plazo se extiende del martes 30 de junio hasta la semana del jueves 31 de diciembre, pero con la advertencia que esa fecha será la última para aquellos usuarios de prepago con terminación nueve (9) en su número celular.

“Cada número telefónico debe estar a nombre de una persona, a fin de eliminar el anonimato que ha permitido que la delincuencia cometa delitos como fraude o extorsión”, indicó la comisión en un comunicado.

Este registro de telefonía móvil, concebido como una herramienta para fortalecer la prevención y la investigación de delitos, busca asociar cada línea telefónica con los datos de identificación de su titular para apoyar a las autoridades en su trabajo contra la inseguridad.

El gobierno definió este calendario como fecha límite para que los usuarios de prepago puedan vincular sus líneas telefónicas con el registro, según el último dígito de su número celular:

– 15 de agosto, 0

– 31 de agosto, 1

– 15 de septiembre, 2

– 30 de septiembre, 3

– 15 de octubre, 4

– 31 de octubre, 5

– 15 de noviembre, 7

– 15 de diciembre, 8

– 31 de diciembre, 9

“Una vez vencido el plazo que corresponde a cada dígito, las compañías telefónicas suspenderán el servicio de aquellas líneas que no hayan sido vinculadas en las siguientes 72 horas, y sólo podrán realizar llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana y a su compañía telefónica, así como recibir alertas en caso de sismo”, dijo la Comisión.

La CRT Informó que “una vez que se vincule la línea, la compañía telefónica restablecerá todos los servicios”, es decir, llamadas, mensajes y datos móviles.

La información fue confirmada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) en su página de Internet. Esta misma autoridad es la que oficializará la decisión del gobierno federal, a través del Diario Oficial de la Federación, pues es la CRT la entidad que tuvo el mandato legal, como regulador de telecomunicaciones en México, de conducir el proceso de este registro telefónico.

Según las propias cuentas de la CRT, al menos hasta el martes 23 de junio, las vinculaciones logradas por el registro telefónico equivaldrían al 43.28% de todo el mercado móvil, que para la misma Comisión sumaba un parque de 144 millones 585,131 números celulares, con datos de 2025.

De esta manera, el parque restante de números por asociar con el padrón sumaba a ese martes a un total 82 millones 2,791 accesos, tantas líneas telefónicas como todos los mercados de Argentina, Uruguay y Paraguay al primer trimestre de 2025 y combinados.

Este jueves, sin embargo, la CRT informó que el dato actualizado se ubicaba en 63 millones de líneas vinculadas: 40.2 millones de prepago y 22.8 millones de pospago; es decir, el 43.57% de todo el mercado.