Ismael Cituk Jr. regresa a CDMX con su aclamado tributo a José José

El joven cantante de 17 años

Reconocido por su parecido vocal con el “Príncipe de la Canción”, vuelve al Teatro Centenario Coyoacán

Por Arturo Arellano

Con apenas 17 años, Ismael Cituk Jr. se ha consolidado como una de las promesas más destacadas de la música romántica en México. Su voz, comparada constantemente con la de José José, lo ha llevado a conquistar tanto escenarios como redes sociales, donde suma cientos de miles de seguidores y millones de reproducciones.

Tras agotar dos funciones el pasado 2 de abril, el joven intérprete regresará a la Ciudad de México el próximo 27 de junio a las 19:00 horas en el Teatro Centenario Coyoacán 1, con un espectáculo renovado que promete emocionar al público.

“Ya estamos al 80 por ciento de la capacidad del teatro, lo cual me alegra muchísimo, tendremos músicos en vivo y estaremos interpretando lo mejor de los temas de José José para la gente”, compartió.

Un homenaje construido desde la admiración

El vínculo de Cituk Jr. con la música del “Príncipe de la Canción” nació desde la emoción. “El público maravilloso es el que me ha dicho que tengo el timbre de voz tan parecido al de José José. Yo me enamoré de él con el tema de ‘El triste’, por cómo interpretaba, cómo transmitía los sentimientos a la gente”, explicó.

Su repertorio está cuidadosamente seleccionado para conectar con la audiencia: “Tratamos de hacer una selección de los más icónicos, los más bellos, los más escuchados; nos basamos en lo que la gente ha hecho éxito de la vida musical del Príncipe”.

Uno de los momentos más especiales del show es un popurrí del álbum Secretos, uno de los más emblemáticos del cantante: “Interpretar esas canciones me hace muy feliz”.

Detrás de su talento hay una rutina constante de preparación. “He llevado disciplina y constancia en cada día para construir una carrera sólida. Lo que hago es vocalizar todos los días y he tenido la fortuna de estar con grandes maestros”, señaló.

Además de su crecimiento en escenarios, el joven artista también ha ganado visibilidad en televisión. “El fin de semana estuve en ‘¿Quién es mejor?’, un programa de Televisa. Nos fue muy bien, pasé a la gran final, lo cual me tiene muy agradecido con la gente”.

Sobre esta experiencia, añadió: “La final es dentro de cuatro semanas. Tengo la expectativa, si Dios quiere, de sobresalir, aunque ya con el hecho de estar ahí estoy muy agradecido”.

Más allá del tributo

Aunque actualmente está enfocado en rendir homenaje a José José, Cituk Jr. no descarta explorar nuevos horizontes musicales. “Por el momento sí estoy enfocado en el tributo, pero en un futuro quisiera aprender más de composición y posiblemente hacer temas propios, es uno de mis objetivos”.

Mientras tanto, invita al público a ser parte de su próxima presentación: “No se pierdan una noche mágica con los temas más icónicos del Príncipe”.